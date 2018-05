Hokejisté odletěli do Dánska. S týmem cestuje i Krejčík

Hokejová reprezentace odletěla na mistrovství světa do Dánska i s obráncem Jakubem Krejčíkem. Trenér Josef Jandač tak má v kádru 28 hráčů, tři z nich si na turnaji nezahrají. Každý tým totiž na soupisku může zařadit tři brankáře a 22 hráčů do pole.

Šestadvacetiletý Krejčík, který startoval již na třech šampionátech, v původní nominaci ze zdravotních důvodů chyběl. Jeho stav se ale v minulých dnech zlepšil, ve středu absolvoval trénink s týmem a následně se s trenéry domluvil, že poletí i na turnaj.

"Ze začátku tréninku to nebylo optimální, ale postupem, když se to zahřálo a zatížilo, tak to bylo lepší. Poletí s námi a uvidíme, jak se bude jeho stav vyvíjet," řekl asistent trenéra Václav Prospal novinářům na letišti.

Hráč mistrovské Komety je optimistický a věří, že bude schopen do turnaje zasáhnout. "Jsem pozitivní, jinak bych tady nebyl. Uvidíme, jestli budu schopen hrát už v sobotu nebo až po víkendu," uvedl Krejčík, jenž měl problémy s břišními svaly.

Trenéři podle Prospala počítají spíše s variantou, že v prvním zápase MS proti Slovensku Krejčík hrát nebude. "Nemůžeme si dovolit zapsat na soupisku polozdravého hráče," podotkl. Stejný případ jako Krejčík je i útočník Robin Hanzl, který také není stoprocentně fit a na začátku turnaje hrát určitě nebude.

Hokejisty dnes vpodvečer čeká v Kodani první trénink. "Po příletu si kluci v hotelu trošku odpočinou, pak bude porada a trénink," řekl Prospal a s předstihem potvrdil, že do prvního zápasu nastoupí v brance Pavel Francouz.

Národní tým získal poslední medaili na MS v roce 2012, a to bronz v Helsinkách. "Moje očekávání jsou taková, že bych chtěl, abychom se zlepšovali každým zápasem," řekl Prospal. Stejně jako hráči uvítal, že tým se už přesunul do dějiště mistrovství a končí dlouhé přípravné období. Během něj reprezentace odehrála deset zápasů. "Což je docela dost. Určitě jsme rádi, že se alespoň posuneme do dějiště šampionátu," dodal Prospal.