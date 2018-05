Hokejisté vyhráli až po nájezdech, když ani jednou nevedli

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Kodani 5:4 po samostatných nájezdech Švýcarsko a podruhé na turnaji vyhráli. Dramatickou bitvu, ve které český tým třikrát inkasoval v oslabení a dokázal smazat dvoubranové manko, rozhodl Michal Řepík, jenž se gólově prosadil i v normální hrací době. Svěřenci trenéra Josefa Jandače mají v tabulce skupiny A čtyři body a jsou čtvrtí.

Otevřít skóre mohl v úvodní minutě Řepík, který se dostal sám před Genoniho, ale ztroskotal na jeho pravém betonu. Na druhé straně si poradil Francouz z pokusy Scherweyho a Hofmanna, který ještě z následné dorážky bekhendem minul. Při Kousalově vyloučení pálil Niederreiter a Andrighettovu přihrávku tečoval před českým brankářem Baltisberger.

Po Šulákově zákroku vysokou holí na dvě plus dvě minuty sice ve výhodě fauloval Baltisberger, ale Švýcarům stačila i kratší přesilovka k vedení. Po Hofmannově přihrávce dostal prostor k dorážkám před Francouzem Niederreiter a otevřel skóre.

Při Červenkově pobytu na trestné lavici nadělala Francouzovi potíže střela Genazziho. V oslabení se Jandačův výběr dostal do přečíslení tři na jednoho, ale Faksova přihrávka přeskočila Hykovu hokejku. V 17. minutě se Češi při Müllerově trestu dočkali vyrovnání. Nečasovi nevyšel pokus o střelu, ale stihl puk přistrčit na pravý kruh Kubalíkovi, který zamířil přesně k bližší tyči.

V závěru úvodní části ještě vyhodil puk do hlediště Francouz a Švýcaři měli další přesilovku. Ještě před pauzou mohli udeřit v oslabení Češi. Červenka nabil v přečíslení Faksovi, ale Genoni zasáhl. Po 47 sekundách druhé části Švýcaři opět vedli, když rychlou kombinaci v pokračující přesilovce proměnil z pravého kruhu Hofmann. Ve 23. minutě prolétl po pravé straně do útočného pásma Vermin a Moser do odkryté branky zvýšil na 3:1.

Další české oslabení po Krejčíkově zákroku zkrátil faulem na Gudase Baltisberger a při hře čtyř proti čtyřem Češi využili toho, že Hofmann ztratil hokejku a po dlouhém hraní bez ní se rozhodl jet střídat. Sklenička přihrál mezi kruhy Moravčíkovi a ten ve 12. reprezentačním utkání oslavil premiérovou trefu.

Při Jaškinově vyloučení sice ve 28. minutě Francouz zlikvidoval velkou možnost Untersandera, ale po Moserově vybruslení zpoza branky se prosadil podruhé v utkání Niederreiter. Hned za 22 vteřin ale tečoval Moravčíkův pokus od modré čáry před Genonim Jaškin a Češi se vrátili do hry.

V polovině utkání Češi odolali při trestu za příliš mnoho hráčů na ledě. V 35. minutě uvolnil Kubalík Řepíka, jemuž první střelu sice zblokoval Kukan, ale napodruhé český kanonýr zakončoval do okryté branky.

V úvodu třetí části nedotáhl únik Nestrašil a snažil se přihrát Nečasovi, což mu nevyšlo. Poté pálil aktivní Moravčík a na druhé straně zahrozil Haas. Třetí třetina byla opatrnější, ale v její polovině se dostal díky individuální akci do nebezpečného zakončení Nečas.

Při Faksově čtyřminutovém vyloučení neproměnil po Hofmannově střele dorážku Baltisberger a další možnost neproměnil Niederreiter. V 56. minutě šel pykat Moser, ale Šulák fauloval unikajícího Vermina, který však nařízené trestné střílení neproměnil.

Duel dospěl do prodloužení, ve kterém měli Češi výhodu přesilové hry, Genoni ale svůj tým podržel. Vítěze nakonec určily nájezdy, ve kterých potvrdil své kvality Francouz. Nepřekonal jej ani jeden z pěti švýcarských exekutorů, z Čechů se poté trefil v páté sérii Řepík.

Další duel čeká reprezentaci ve čtvrtek, kdy se od 20:15 utká s doposud neporaženým Ruskem, které navíc ještě neinkasovalo.