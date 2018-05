Hrachovina spolukomentoval utkání MS, splnil si sen

Roli spolukomentátora přímého přenosu České televize si vyzkoušel na mistrovství světa v Dánsku hokejový brankář Dominik Hrachovina. Trojka výběru kouče Josefa Jandače přiblížila spolu s Robertem Zárubou divákům dění z utkání Běloruska se Slovenskem v kodaňské Royal Areně. Třiadvacetiletý odchovanec Komety Brno, který působí ve finském klubu Tappara Tampere, si prý splnil v nové roli sen.

"Dojmy jsou suprové. Měl jsem vedle sebe takového zkušeného harcovníka, jako je pan Záruba, takže to byla velká sranda," řekl novinářům Hrachovina. Přestože působil i při přenosu suverénním dojmem, potýkal se podle svých slov s nervozitou. "Hlavně z toho, abych nekoktal. Jsem zpocený víc než po zápase. Ale užil jsem si to."

Na pozici spolukomentátora se nabídl v podstatě sám. "Jedno ráno byl pan Záruba blízko u ledu, tak říkám: 'Já mám dneska volno, pane Záruba, potřeboval bych něco dělat.' A řekl jsem mu, že bych chtěl strašně komentovat. On se toho chytnul, že něco vymyslíme, tak se to pak nějak rychle upeklo," popsal Hrachovina.

Mluvidla před přenosem nerozcvičoval. "Spíš jsem se připravoval, abych o těch hráčích něco věděl. Bělorusy jsem neznal a ty jejich jména jsou hrozný, takže jsem se snažil, abych věděl. Ale bylo to půl hoďky, dvacet minut. Ne moc pečlivě," usmíval se Hrachovina.

Musel se hlídat, aby Zárubovi neskočil při komentování do řeči. "Pro mě je těžké, když je nějaká myšlenka, že mám být ticho. On musí komentovat, co se děje. Já mu do toho nemůžu skákat. Musel jsem si dávat pozor, když mi přišlo něco do hlavy, abych do toho nekecal," prohlásil.

Rodák z Brna se také soustředil, aby byl v přenosu znát hantec, kterým je zvyklý mluvit. "Na to jsem se soustředil úplně nejvíc. Bylo hodně věcí, které jsme musel držet pod kontrolou. Občas jsem se někde zakoktnul, ale nějak se to povedlo," řekl Hrachovina.

Snažil se využít své zkušenosti ze hry a doplnit poznatky, jako to dělají stálí odborníci v přenosech z řad bývalých hráčů David Pospíšil, Martin Procházka či Milan Antoš. "Člověk to vidí zase z jiné perspektivy než Robert. Věci, které on nevidí, tak můžu zase já vidět a naopak," uvedl Hrachovina.

Podobná práce by jej po kariéře bavila. "Doufejme, že nějaký rok ještě budu hrát a uvidíme potom někdy později. Komentovat by mě hrozně bavilo," uvedl Hrachovina, který působil posledních osm let ve Finsku, kde také vystoupil v televizi a mluvil finsky. "Nebylo to teda jako komentátor, ale v talkshow. Něco jako Show Jana Krause. Tam už to mám taky za sebou," dodala nová posila Astany v KHL.

Spoluhráči dnešní volný den trávili mimo halu a Hrachovina se jako nový spolupracovník České televize stal terčem vtípků. "Dělali si ze mě samozřejmě srandu, ale pro mě to byl sen," podotkl Hrachovina.

Zaznamenal velký ohlas na své vystoupení. "Už přišlo strašně moc zpráv," prozradil Hrachovina a dočkal se i pochvaly od Záruby. "Říkal, že jsem byl v pohodě a nebylo to tak špatný," dodal gólman.