Jandač: Bod navíc jsme si zasloužili. Kým nahradí Nečase?

Trenéra české hokejové reprezentace Josefa Jandače v zápase proti Slovensku potěšila hlavně bojovnost a touha. Kaňkou na zápase bylo zranění spasitele Martina Nečase, který v prodloužení po střetu s gólmanem Čiliakem narazil na mantinel a po utkání zamířil do nemocnice.

"Nevím. Myslím si, že nebude do hry. A mám obavy, že to nebude jen pro zítřek," uvedl Jandač smutně ke zdravotnímu stavu mladého útočníka.

Samotné utkání už se trenéru českého výběru hodnotilo pozitivněji. "Řekl bych, že jsme se postupně rozjížděli. Doháněli jsme výsledek, pak jsme soupeře zatlačili, šli jsme si za tím a asi jsme za to byli odměněni. Byly to nervy a bod navíc jsme si stoprocentně zasloužili. O třetí jsme v zápase přišli hlavně kvůli oslabením a přesilovkám," komentoval Jandač federální derby, ve kterém Češi dvakrát inkasovali v oslabení.

Poté co se Slovensko ujalo vedení 2:1, uchýlilo se k jednoduché hře založené na pevné obraně. Český tým tak čekalo urputné dobývání slovenské svatyně. "Byla vidět ta naše touha, oni už se pak zaměřili hodně na bránění. Myslím, že by to v prvním zápase nemělo být tím, že by došli soupeři síly," chválil Jandač útočné snažení jeho svěřenců.

Stále však vidí ve hře v útočné třetině kluziště prostor ke zlepšení. "Ještě to chce možná víc nahozených kotoučů do předbrankového prostoru. Máme furt problém, že od modré čáry trefujeme prvního hráče před sebou. Místo, aby se puk dostal do přebrankového prostoru, kde se může něco odrazit na dorážky a špinavé góly," podotkl kouč.

Vyrovnávaí gól na 2:2 deset vteřin před koncem by mohl český výběr nakopnout do dalších bojů. "Vždycky je lepší, když se vyhraje, a ještě to tímto způsobem otočíte. Pochopitelně z toho máme radost. Máme ale jeden zápas za druhým, v deseti dnech sedm," upozornil na nabitý program. V hale vládla skvělá atmosféra, kterou pochopitelně vnímal i on na střídačce. "Byla super. Bylo to úplně jiné než loni ve Francii, opravdu krásná atmosféra," dodal budoucí trenér Magnitogorsku.

V nedělním zápase proti Švédům dostane šanci v brankovišti David Rittich. O tom, kdo by případně nahradil Martina Nečase, ještě není stoprocentně rozhodnuto. "Musíme se podívat, jak to bude. Máme možnost někoho dopsat. Robina Hanzla bychom chtěli, ale zatím to taky moc nevypadá. Uvidíme," řekl Josef Jandač.