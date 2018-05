Jandač zkusí do přesilovky žolíka, který ještě nereprezentoval

Pro někoho možná největší neznámá v českém výběru. Dvacetiletý obránce Filip Hronek, působící na farmě slavného Detroitu Red Wings, přiznal, že o pozvánce do reprezentace neměl tušení.

"Byla to rána z čistého nebe. Hráli jsme play-off a mysleli jsme, že postoupíme. Žádné signály jsem neměl," prozradil hráč Grand Rapids. "Reprezentace je vždy sen. Pozvánku na takovou akci nedostane každý. Vážím si toho," uvedl Hronek.

Člen juniorského národního týmu z předešlých dvou let, odehrál svoji teprve první sezonu mezi seniory. Tu strávil na farmě v AHL, kde byl dokonce zvolen do výběru hvězd nováčků soutěže. Nyní ale musí přeřadit na úplně jinou úroveň a připravit se na mistrovství světa.

"Když jsem přišel poprvé do kabiny, tak jsem byl trošku nervózní. Takoví hráči jako pan Plekanec, Gudas, Červenka, to je čest s nimi hrát. Jsou to hráči s velkým H," pověděl obdivně Hronek. Věří, že si brzy zvykne a do týmu plnohodnotně zapadne. "Myslím si, že to ze mě rychle spadne. Bylo to jen na začátku a teď už je to v pohodě. Známe se," řekl s úsměvem.

Mladý bek po příletu neměl moc času na aklimatizaci a z letiště mířil rovnou na trénink. "Jaký byl? Šlo to. Bylo ale těžší se do toho dostat. Z cesty jsem trochu unavený ještě teď," dodal. Autor 39 bodů z 67 zápasů základní části AHL zároveň přiznal, že hektické dny prožíval už v USA před odletem. "Musel jsem po zápase zabalit celý byt a druhý den jsem odlétal do Česka," popsal proces, který absolvoval, aby nemusel platit pronájem bytu celé léto.

Přestože Hronek nemá za seniorský národní tým odehrán žádný zápas, trenér Jandač s ním počítá do přesilových her. "Hrál na přesilovce celou sezonu a my quarterbacka hledáme celou sezonu, tak to s ním zkusíme," řekl kouč českého týmu na adresu mladíka.