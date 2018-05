Jaškin prožil moment kariéry, hrdina Nečas se zranil o mantinel

Dvakrát skončil na trestné lavici, jeho druhý nedovolený zákrok Slováci navíc potrestali gólem. I proto se dlouho zdálo, že reprezentační útočník Dmitrij Jaškin nebude na úvodní zápas národního týmu na letošním mistrovství světa vzpomínat zrovna v dobrém. Nakonec je ale všechno jinak. Forvard St. Louis totiž v prodloužení vyzrál na skvělého Marka Čiliaka a rozhodl o českém vítězství. Skvělý obrat však přinesl i špatné zprávy.



"Trochu mi to připomínalo první zápas na turnaji v Pardubicích, kdy jsem taky několikrát byl vyloučený, navíc jsme z toho dostali i gól," připomněl Jaškin v zápasovém hodnocení. Blížící se porážku nakonec odvrátil až gólem deset vteřin před koncem základní části devatenáctiletý Martin Nečas.



"Jsem rád, že to kluci nevzdali, bojovali jsme do posledních vteřin," podotkl Jaškin k důležité trefě mladého spoluhráče. Brněnský talent posunul zápas do prodloužení, ve kterém už Češi dominovali. A po několika neproměněných šancích mohli slavit, když Jaškin dokázal dostat puk přes Čiliakův beton.



"Vydřeli jsme to a prošli si vším. Tohle je asi nejlepší vstup do turnaje. Jsem samozřejmě nadšený, podařilo se mi dát vítězný gól na mistrovství světa, jde o jeden z nejhezčích momentů kariéry," radoval se útočník, který v letošním ročníku NHL odehrál šestasedmdesát zápasů.



Jako velmi cenné hodnotil dvougólové vítězství autor první branky Dominik Kubalík. "Celkově to byl těžký zápas. Bušili jsme do nich a myslím, že do přesilovek jsme je pustili trochu zbytečně. Pak dvakrát vystřelili od modré čáry a byl z toho gól," přemítal hráč, který během uplynulého ročníku hrál za extraligovou Plzeň i švýcarský Ambri-Piotta. "Ale ve třetí třetině jsme za tím šli a dokázali, že zápas můžeme otočit, což nám v turnaji pomůže," doplnil Kubalík.



Kaňkou na "last minute" obratu je zranění střelce vyrovnávacího gólu. Martin Nečas v prodloužení v rychlosti naboural do mantinelu a viditelně otřesený se z ledu zvedal velmi pomalu. Nakonec odjel na střídačku za potlesku tribun po svých, vyhlídky ale úplně ideální nejsou. "Uvidíme, jak to s ním bude, ale v neděli stoprocentně nenastoupí. A mám obavy, že chybět nebude jen pro tenhle zápas," prohlásil trenér národního týmu Josef Jandač.



Pro důležitý duel se Švédskem tak trenéři zřejmě budou muset dopsat na soupisku třináctého útočníka, podle předchozích tréninků by jím mohl být zlínský David Šťastný. Druhý zápas českého výběru na turnaji začíná v 16.15.