Kanada nasázela Koreji deset branek, Rusko přejelo Rakousko

Korea-Kanada 0:10 (0:2, 0:6, 0:2) Branky a nahrávky: 9. Nugent-Hopkins (Schwartz, McDavid), 18. Jost (Eberle, Barzal), 22. Parayko (McDavid, Ekblad), 22. R. O'Reilly (Barzal), 23. Dubois (Edmundson, Pageau), 28. B. Schenn (Ekblad, Josh Bailey), 37. Jost (Horvat, Dubois), 37. Edmundson (Barzal, Beauvillier), 45. McDavid (Pulock, Dubois), 49. Eberle (Edmundson, Jost). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Rantala (Fin.) - Kilian (Nor.), Oliver (USA). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:3. Diváci: 3902. Korea: Dalton (37. Pak Song-če) - Young, Kim Won-čon, I Ton-ko, Regan, Plante, O Hjon-ho, So Jong-čon - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, An Čin-hi - Swift, Čo Min-ho, Radunske - Čon Čong-u, Pak Čin-kjo, Šin Sang-hun - Pak U-sang, I Jong-čon, Kim Won-čong - Šin Sang-u. Trenér: Pek Či-son. Kanada: McElhinney - R. Murray, Parayko, Edmundson, Ekblad, Pulock, Nurse, Chabot - Josh Bailey, R. O'Reilly, B. Schenn - Nugent-Hopkins, McDavid, Schwartz - Beauvillier, Barzal, Eberle - Dubois, Horvat, Pageau - Jost. Trenér: Bill Peters.