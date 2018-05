Krejčí a Pastrňák chtějí posílit hokejisty na MS, Hertl nepřijede

Útočníci David Krejčí a David Pastrňák z Bostonu posílí české hokejisty na mistrovství světa v Dánsku, pokud projdou výstupní zdravotní prohlídkou v klubu. Další forvard Tomáš Hertl ze San Jose, které vypadlo stejně jako Bruins z druhého kola play-off NHL v neděli, se z účasti omluvil.

Boston prohrál s Tampou Bay 1:4 na zápasy. "Čekali jsme do konce série. Mluvil jsem dnes s generálním manažerem Bostonu Donem Sweeneym a ve středu budou mít výstupní prohlídky. Kluci mají zájem reprezentovat, a pokud projdou, což doufáme, že ano, tak by se připojili k národnímu týmu," řekl novinářům generální manažer reprezentace Jiří Fischer.

Hertl po vyřazení Sharks s Vegas 2:4 na utkání tým neposílí. Končí mu dvouletý kontrakt s ročním příjmem tři miliony dolarů. "Tomáš nemá smlouvu. Na rovinu už před play off mi naznačil, že i kdyby třeba vypadli dřív, tak letos reprezentovat nebude. Plně to respektuju. Na rovinu řekl, že nechce riskovat s tím, co si prošel zdravotně v minulosti, kdy každý druhý rok měl úraz," doplnil Fischer.

Jednadvacetiletý Pastrňák, který je třetí v produktivitě play off NHL s 20 body z 12 utkání, může navázat na účasti na minulých dvou mistrovství světa i na Světovém poháru v roce 2016 v Torontu. O 11 let starší Krejčí naposledy reprezentoval na olympijských hrách v Soči 2014. Pod pěti kruhy hrál i o čtyři roky dříve ve Vancouveru a na MS hrál dosud jen v letech 2008 a 2012, přičemž před šesti roky získal bronz.

Zatím není jasné, kdy by se v případě úspěšné zdravotní prohlídky mohli v Kodani k týmu připojit. "Je časový posun, když se cestuje ze Severní Ameriky do Evropy, tak člověk víceméně ztrácí den. To vůči mistrovství světa, které se už rozběhlo, úplně ideální není," uvedl Fischer s tím, že bude záležet na obou hvězdných posilách.

"Jsou to oba hráči na nejvyšší světové úrovni. Když se zapojí, tak budeme nadšení a nebudeme tlačit, aby to bylo každou sekundou. Až budou kluci chtít přijet, tak přijedou a my na ně budeme čekat s otevřenou náručí," dodal Fischer. Na soupisce má český tým v poli tři volná místa a mezi 21 zapsanými hráči jsou dva brankáři, sedm obránců s 12 útočníků. Po zranění Martina Nečase ze sobotního duelu se Slovenskem ale měl kouč Josef Jandač k dispozici v neděli proti Švédsku jen 11 forvardů.

"Situace se samozřejmě trošku zkomplikovala tím, že se zranil Nečas. Dneska byl na tréninku, jestli by to šlo nebo ne. V tuto chvíli nevíme, jak to bude v nejbližší době. Všechno se bude rozhodovat zítra ráno. Kdyby mohl hrát zítra večer, tak bychom hráli na 12 útočníků. Pokud nebude hrát, tak bychom to museli řešit. Jestli půjdeme do zápasu s jedenácti nebo ne, to bude rozhodnutí trenérů," uvedl Fischer. V širším kádru v dějišti turnaje stále čekají na místo na soupisce také obránce Jakub Krejčík a útočníci Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný.

Ve výběru je aktuálně bez Krejčího a Pastrňáka sedm posil z NHL: brankář David Rittich z Calgary, bek Radko Gudas z Philadelphie a útočníci Tomáš Plekanec z Toronta, Radek Faksa z Dallasu, Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Tomáš Hyka z Vegas a Filip Chytil z New York Rangers. Jeden zápas v NHL sehrál za Carolinu v úvodu sezony i Nečas, který se následně vrátil do Komety Brno.

Pastrňák si během čtvrté sezony v NHL vytvořil osobní maxima s 80 body za 35 branek a 45 asistencí v 82 zápasech. V play off skóroval šestkrát a je se 14 asistencemi nejlepším nahrávačem. Krejčí sehrál kvůli zranění v základní části jen 64 utkání a nasbíral 44 bodů (17+27). V play off měl ve 12 duelech na kontě 10 bodů (3+7).