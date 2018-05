Kubalík se těší na "své" Švýcary. Bude to speciální bitva! soudí

Hokejový útočník Dominik Kubalík z Ambri-Piotty se těší na úterní souboj se Švýcarskem na mistrovství světa v Kodani. Jeden ze tří krajánků z NLA na soupisce rozhodl o výhře 4:1 ve vzájemné bitvě v základní skupině na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu a doufá, že i nyní se bude radovat z tříbodového zisku. Na ledě potká i spoluhráče z Ambri, obránce Michaela Foru.

"Na toho jsem zvědavý, protože celou sezonu odehrál super. Jsem zvědavý, jak mu to půjde a doufejme, že tam něco namaže," usmíval se Kubalík. S Forou se už potkali v hotelu Crowne Plaza, kde všechny týmy hrající v Kodani kromě Ruska bydlí. "Bavil jsem se i s Dominicem Zwergerem z Rakouska. Jen jsme prohodili co a jak, jak hrajou, co tým. Takovou tu klasiku."

Podle Kubalíka se dá očekávat podobně vyrovnaná bitva jako v Koreji, kde trefou ve 44. minutě zlomil nerozhodný stav 1:1. "I když nějací kluci nejeli, ať je to Ambühl nebo další, kteří ukončili reprezentační kariéru, tak Švýcaři mají styl furt stejný. Bude to o bruslení, bude hodně osobních soubojů, o tom vždycky zápas v lize je. Nečeká nás zase nic lehkého, jako každý zápas na tomto turnaji," řekl.

Ve švýcarské lize působili v uplynulé sezoně vedle explzeňského kanonýra také další útočníci Roman Červenka ve Fribourgu a Robert Kousal v Davosu a Kubalík věří, že využije znalostí soupeře. "Vím, co od nich očekávat, jestli jsou ofenzivní nebo defenzivní, jestli si na ně může člověk něco dovolit. Myslím si, že pro mě to bude speciální," podotkl dvojnásobný nejlepší střelec české extraligy.

Tým má po duelech se Slovenskem a Švédskem dva body a proti Švýcarům si Kubalík uvědomuje nutnost vyhrát. "Zápas to bude hodně důležitý, ale těžko říct, který může být úplně klíčový. Samozřejmě chceme vyhrát každý, sbírat body jak to jde a dostat se na nějaké číslo bodů. Až bude konec, tak uvidíme, jak na tom jsme," uvedl dvaadvacetiletý Kubalík.

Tým potřebuje navázat na zlepšený výkon proti Švédsku po nepovedeném začátku. "Výkon byl docela dobrý, ztratili jsme to v první třetině, pak jsme se trošku oklepali a začali hrát. Bylo pro nás hodně důležité, že jsme si dokázali, že když jsme proti nim začali hrát trošku chytřeji, tak se nám dařilo a chvílemi jsme je i přehrávali," hodnotil.

Kubalík je rád, že se mu podařilo podobně jako na olympiádě i v Kodani hned v prvním utkání se Slovenskem skórovat, protože plnit pověst kanonýra není ve světové konkurenci jednoduché. "Věřím, že se budu zlepšovat. Když se ale člověk nemůže trefit, nesmí si to brát, proč jsem nevystřelil dolů či nahoru," prohlásil.

Před olympiádou měl v národním týmu z 25 utkání jen tři branky. Ale stejný počet už stihl za celkových sedm utkání na velkých turnajích. Pod pěti kruhy totiž debutoval a teď se po dvou škrtech v širší soupisce už v dějišti v letech 2016 i 2017 dočkal i startu na mistrovství světa.

"Koncovku řeším vždy v nějaké situaci. Se Slováky jsem při gólu udělal stejnou kličku jako v první třetině, až jsem si po zápase říkal, co mě to vlastně napadlo, když mi to předtím takhle nevyšlo. Věřil jsem, že na Marka Čiliaka by to mohlo fungovat. Někdy zase z deseti volejů můžu pět dát, ale nemusím proměnit taky žádný," uvedl Kubalík, který v reprezentaci nasbíral šest tref z 36 duelů.

Užil si atmosféru ve zcela zaplněné Royal Areně při obou zápasech a věří, že podobná zůstane. Podporu rodiny bude mít v hledišti až od čtvrtečního duelu s Ruskem. "Přijedou přítelkyně s mamkou a chtějí tu být až do konce naší účasti, takže věřím, že co nejdéle," dodal Kubalík.