Lotyši si poradili s Německem, Slováci smolně podlehli Švédům

Švédští hokejisté vyhráli i pátý zápas na mistrovství světa v Kodani, když porazili Slovensko 4:3 v prodloužení. Poprvé na turnaji tak nebodovali naplno. O výhře úřadujících mistrů světa rozhodl v čase 64:18 útočník Mika Zibanejad. Slovensko se díky zisku bodu udrželo ve hře o postup do čtvrtfinále, Švédsko vede tabulku skupiny A. V boji o play-off zůstali i Lotyši, kteří porazili Německo.

Lotyšsko - Německo

Prvním výraznějším momentem opatrného a vyrovnaného zápasu byl faul Draisaitla krátce před koncem úvodní třetiny. V jinak velmi slušně hraném utkání, v němž obdržely oba celky jen po dvou menších trestech, si hvězdný útočník Edmontonu vysloužil za zásah do hlavy a krku navíc i osobní desetiminutový trest.

Bezbrankové skóre vydrželo až do konce 37. minuty. V ní měli po hrubce Lotyšů velkou příležitost Michaelis s Noebelsem, ale zmařila ji nepřesná finální přihrávka. Hra se přelila na druhou stranu, kde se do přečíslení dvou na jednoho dostali Balcers s Abolsem, jenž mohl zakončovat, což čekal i gólman Treutle, ale Abols fantastickou zpětnou nahrávkou našel dojíždějícího Keninše, který poslal puk do prázdné branky.

Nádherná akce jakoby dodala Lotyšům sebevědomí i do startu třetí třetiny a soupeře naopak rozklížila. Už po 15 vteřinách prostřelil německého gólmana ranou pod lapačku Galvinš, a když pak z pod ležícího beka Mebuse vyšťoural kotouč ve 48. minutě Džerinš a zvýšil na 3:0, bylo s finalisty olympiády zle.

Situaci Němců nijak nevylepšila ani rychlá odpověď Kahuna o 46 sekund později. Hager sice v 58. minutě ještě trefil tyč, Němci to zkusili i s hrou bez brankáře, gólově už se však neprosadili.

Skupina B: Lotyšsko - Německo 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Branka a nahrávky: 37. Keninš (Abols, Balcers), 41. Galvinš (Indrašis, Džerinš), 48. Džerinš (M. Redlihs, Freibergs) - 49. Kahun (Draisaitl, Ehliz). Rozhodčí: Mayer (USA), Kaukokari (Fin.) - Malmqvist (Švéd.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 2:2, navíc Draisaitl (Německo) 10 min. Bez využití. Diváci: 8997. Sestavy: Lotyšsko: Merzlikins - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Freibergs, Rubins, Zile - M. Redlihs, Džerinš, Indrašis - Keninš, Abols, Balcers - Rihards Bukarts, Blugers, Roberts Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Meija - Pavlovs. Trenér: Bob Hartley. Německo: Treutle - Y. Seidenberg, M. Müller, Holzer, D. Seidenberg, Krupp, J. Müller, Mebus - Plachta, Hager, Eisenschmid - Michaelis, Tiffels, Noebels - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Krämmer, Pietta, Wiederer - Höfflin. Trenér: Marco Sturm.

Slovensko - Švédsko

"Byl to náš nejlepší výkon na mistrovství, dostávali jsme se do šancí. Jsem velmi spokojený s výkonem a zároveň hrdý na tým. Když se v příštím zápase proti Rusku přiblížíme k tomuto výkonu, můžeme bodovat i proti dalšímu favoritovi," řekl trenér Slovenska Craig Ramsay.

Ve slovenské brance dostal podruhé na turnaji šanci Rybár a v 8. minutě mu po Rakellově brejku pomohla horní tyč. Následně Švédsko nevyužilo první přesilovou hru a o minutu později inkasovalo. Grmanovu střelu tečoval Jurčo a gólman Hellberg nestihl zareagovat na změnu směru puku.

Favorizovaní Seveřané ale ještě v první části vývoj zápasu otočili. Nejprve vyrovnal ideálně tečující Everberg a poté se v početní výhodě nejrychleji zorientoval na brankovišti Nyquist.

Vyrovnat mohl Bondra, ale v koncovce neuspěl a i díky tomu Švédsko svůj náskok navýšilo. Rybára potřetí překonal De La Rose. Hráči Tre kronor měli optickou převahu, přesto se Slovákům podařilo snížit a dokonce v oslabení. Zpět do hry je dostal obránce Ďaloga.

"Na zápas jsme se důkladně připravovali. Každý se snažil hrát na sto procent. Dodržovali jsme, co jsme měli a celkem se nám dařilo. Škoda výsledku," litoval Marek Ďaloga, který při svém gólu vyzdvihl Nagyovu přihrávku.

Ve třetí třetině nejprve zahrozil Buc, jehož šanci Hellberg zlikvidoval. O minutu později ale již tolik štěstí neměl. Na konci rychlé kombinace byl Nagy.

"Hráli jsme trochu moc pasivně a oni toho využili. Slováci hráli zejména ve třetí třetině aktivně. Musíme se z toho pro příští zápasy poučit," uvedl kapitán Švédska Mikael Backlund.

Hellberg byl ústřední postavou i v dalším průběhu. Tým kanadského kouče Ramsayho ucítil šanci na nečekaný úspěch a měl několik příležitostí rozhodnout. Nakonec však utkání dospělo do prodloužení, ve kterém skórovali Švédové. K výhře jim pomohlo Ďalogovo vyloučení, v přesilové hře si do branky srazil Zibanejadovu přihrávku Sekera.