Messi a spol. jdou do boje. Porazí "nudné" Francouze?

Základní skupiny jsou minulostí a po dni volna se na světovém šampionátu v Rusku rozhoří osmifinálové boje. Sobotní program bude nabitý vzrušením a dramatem. Los proti sobě totiž svedl dva giganty - Argentinu a Francii, a také připravil fanouškům pikantní souboj dvou neomylných snajprů - Cristiana Ronalda a Luise Suáreze v bitvě mezi Portugalskem a Uruguayí. Kdo si proklestí cestu dál? A kdo naopak na MS skončí?

Vítěz se bude radovat z postupu, poražený si se slzami v očích sbalí kufry. Tak bude zřejmě vypadat scénář sobotních osmifinálových duelu. V prvním z nich se utkají Argentina a Francie, které čeká tak trochu předčasný vrchol šampionátu. Los totiž svedl proti sobě dvě fotbalové velmoce hned po základních skupinách.

Oba soupeři nastoupí do zápasu pravdy s trochu jiným rozpoložením. Francii se v základní skupině dařilo a s přehledem si zajistila postup, Argentinci bojovali až do posledních chvil a málem na turnaji skončili předčasně. Proto se na něj svalila vlna kritiky. Novináři to "dávali sežrat" především Lionelu Messimu. Ten ale umlčel kritiky důležitou brankou, jež Jihoameričany pomohla posunout dál.

Poté, co argentinským fanouškům spadl kámen ze srdce, se však budou nervovat znovu. Proti jejich oblíbencům se postaví vozba v čele Griezmannem, Mbappém a Giroudem. V záloze by měli kouzlit Pogba, Dembelé či Matuidi. Zkrátka takřka co jméno, to pojem.

"Nevím, jestli to byl zázračný postup, ale opravdu jsme se nadřeli. To nám ale zase dává větší sílu do zápasu s Francií. Mají excelentní hráče a dobrý tým, ale my jsme Argentina a máme svoje přednosti," řekl záložník Giovani Lo Celso hrající za PSG.

I Argentina navíc má na své soupisce zvučná jména. Rojo, Otamendi, di Mária a další. V útoku navíc číhá smrtící čtyřka Higuaín, Agüero, Dybala a Messi. A právě od barcelonské hvězdy se na MS čekalo daleko víc. Stejně jako od celé Argentiny. Herně však příliš nepřesvědčili ani Francouzi.

"Pracujeme na tom, abychom se zlepšili, protože to je v našich silách. Ale nejdůležitější je vítězit. Když budeme postupovat, všichni budou spokojeni a neuslyšíme, že nehrajeme krásný fotbal," zamyslel se obránce Samuel Umtiti.

Kvality soupeře ocenil i Lionel Messi. "Francie je velmi dobrý tým, má šikovné hráče, kteří jsou hodně rychlí a umí rozhodnout. Bude to bezpochyby těžké, ale vím, co je třeba udělat. Teď pro nás začíná nový turnaj. Musíme zvítězit, jakoukoli cestou to půjde," burcoval.

Podle statistické bilance by měli být na koni spíše svěřenci trenéra Sampaoliho. Argentina totiž s Francií posledních sedm vzájemných zápasů neprohrála. Z celkových jedenácti duelů navíc odcházela poražena pouze dvakrát

Kdo na sebe vezme zodpovědnost a zajistí svému týmu postup? Bude to některá z argentinských superstar, nebo z těch francouzských?

Ronaldo versus Suárez. Postoupí Portugalci nebo Uruguay?

Na jednu stranu hřiště se postaví nejlepší defenziva šampionátu a na druhou útočná palba v podobě superstar Realu Madrid. Uruguayští fotbalisté v základní skupině ani jednou neinkasovali a do osmifinále proti Portugalsku vyrážejí s nulou v zádech a pocitem, že proti nim zatím nikdo neslavil gól.

Soupeř pro vyřazovací část však není ledajaký. Úřadující mistry Evropy táhne několikanásobný držitel Zlatého míče a hvězda "bílého baletu" Cristiano Ronaldo, jenž na šampionátu válí. V pořadí střelců je se čtyřmi zásahy dokonce na druhém místě.

"Ronaldo je prvotřídní světová hvězda, ale nemůžete se na zápas připravovat tak, že budete přemýšlet pouze o jednom hráči. Budeme ho bránit se stejným respektem jako ostatní hráče," přiznal uruguayský obránce Sebastián Coates.

Ani ofenziva Jihoameričanů ale není složená z "ořezávátek". Útočníkům velí barcelonský Luis Suárez, který se letos stal i nejlepším střelcem španělské La Ligy. Kapitán mužstva z Pyrenejského poloostrova skončil druhý, a tak se dá očekávat velký souboj o to, kdo je vlastně větší snajpr. Uruguayci se navíc mohou opřít i o kanonýra PSG Edinsona Cavaniho.

"Čeká nás velmi silný a úderný tým, to, že vyhráli mistrovství Evropy, hovoří za vše. Ráz zápasu budou určovat detaily a my se budeme snažit odstavit jejich útočníky," uvažoval uruguayský záložník Matías Vecino.

Portugalský bek Cédric Soares řekl, že se by jeho tým měl ukázat sílu vládce starého kontinentu. "Jsme úřadující mistři Evropy a na hřišti to musíme demonstrovat."

Tak jako tak se utkají dva týmy, jež nemají ve zvyku prohrávat. Zatímco Portugalci v posledních dvaatřiceti soutěžních zápasech prohráli v základní hrací době jen jediný, Uruguayci mají tak vyztuženou obranu, že letos ještě ani jednou neinkasovali. Ani na šampionátu a ani v předchozích

Obě mužstva chtějí své úspěšné statistiky potvrdit a ještě vylepšit. Aby také ne, v sázce je hodně. Jihoamerická země se snaží navázat na úspěch z roku 2010, kdy skončila čtvrtá. Portugalsko se přes osmifinále probojovalo naposledy před dvanácti lety. Kdo uspěje tentokrát?