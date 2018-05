Mužstvo bude hledat tvář, tuší Jandač. A který bek je risk?

Česká hokejová reprezentace sehrála v přípravě na mistrovství světa v Dánsku deset zápasů, ve kterých trenér Josef Jandač vyzkoušel více než čtyři desítky hráčů a šest nových se připojilo až bezprostředně před turnajem. Je si proto vědom, že na začátku šampionátu bude tým hledat svou tvář. Prvním soupeřem bude v sobotu Slovensko.

Jandač bude muset nyní řešit složení obranných dvojic i útoků. "Obrana se malinko změní, ale jsme rádi, že jsme všechny tři hráče dostali," řekl trenér k připojení Radko Gudase, Libora Šuláka a Filipa Hronka.

Ve výběru je momentálně deset obránců, přičemž dva z nich na turnaji hrát zřejmě nebudou. "V minulosti jsme to kolikrát lepili a na mistrovství ve Švýcarsku hrál najednou šestého beka Tomáš Rolinek. Proto chceme mít jednoho kluka navíc. S ohledem na jejich mládí navíc nebude na škodu, když uvidí, jak to tam chodí," uvedl Jandač. Nakonec má ve výběru i Jakuba Krejčíka. Opora mistrovského Brna měla v minulých dnech zdravotní problémy, ale existuje šance, že bude pro turnaj fit.

Mezi sedmi beky, s nimiž by měla reprezentace vstoupit do sobotního prvního zápasu proti Slovensku, bude i dvacetiletý Hronek, který za seniorskou reprezentaci ještě nehrál.

"Bude to otazník i pro nás, ale na druhou stranu je to hráč, kterého jsme měli možnost vidět, máme nějaký videoprogram. Informace o něm máme. Uvidíme, jak to zvládne. Je to určitý risk, ale jdu do toho," řekl Jandač, jenž ho chce nasadit i do přesilových her.

Podobně se bude "rodit" složení útoků. Řada hráčů z nominace odehrála jen část přípravných zápasů a tým prakticky ani jednou nenastoupil v kompletním složení. "Nebude to jednoduché, ale spoléháme na to, že máme nějakou znalost hráčů. Vytvoříme kostru a uvidíme, jak s tím pak budeme hýbat," uvažoval Jandač.

Na loňském MS sestavu často měnil, letos na olympiádě zase prakticky vůbec ne. "Věřím, že ze začátku bude mužstvo hledat nějakou tvář. Vsadíme hodně na bojovnost, že to urveme. A když se nám nebude něco líbit, budeme reagovat. Jednoduché to ale nebude," uvědomuje si Jandač.

Různé vazby mezi hráči v generálce na turnaji ve Švédsku trenéři nezkoušeli i proto, že chtěli, aby si hráči doléčili drobné šrámy a byli fit na šampionát. "Stejně to ale dělaly i jiné týmy. Přece nebudu hrát kluky s hendikepem, aby jeli na mistrovství bez energie a zranění," podotkl Jandač.