Nebyl bych rozdílovým hráčem, tvrdí Voráček o neúčasti na MS

Svým rozhodnutím rozdělil fanoušky na dvě poloviny. Jedni ho chápu, další mu nemůžou kvůli neúčasti přijít na jméno. Hokejista Jakub Voráček se po vyřazení Philadelphie z bojů o Stanley Cup rozhodl, že neposílí český tým na mistrovství světa v Dánsku, který ve čtvrtfinále vypadl se Spojenými státy americkými. Podle jeho vlastních nebyl v optimálním rozpoložení, aby se stal rozdílovým hráčem.

Philadelphia Flyers vypadla v zámořské NHL v prvním kole v play off, když nestačila na rivala z Pittsburghu. Penguins ovládli sérii 4:2 na zápasy a mnoho českých fanoušků doufalo, že kromě Radka Gudase z týmu Letců posílí národní tým i hvězdný útočník Jakub Voráček. Ten se však omluvil, ačkoliv je mu teprve 28 let a je v nejlepších hokejových letech. "Moje rozpoložení v play off nebylo optimální a souhrn únavy a psychické pohody nebyl takový, abych byl rozdílovým hráčem na MS," odpověděl Voráček na dotaz fanouška v diskuzi, kterou zprostředkovala sázková kancelář Tipsport.

Uživatel dogly patří zrovna mezi ty, kteří nechápou Voráčkovo vyjádření, proč se rozhodl neodcestovat do Dánska. Osmadvacetiletý kladenský rodák už v dubnu říkal, že si potřebuje odpočinout, protože to tak jeho cítí vzhledem k budoucím sezonám v NHL. Sázkař dogly vytasil na českého hokejistu i fakt, že narozdíl od něj hráči Predators, kteří vypadli z bojů o Stanley Cup později než Philadelphia, na šampionát přijeli. "Za uplynulých pět sezon jsem odehrál přes 500 zápasů. Jsem si jistý, že třeba hokejisté Nashvillu toho v posledních letech neodehráli tolik, jako já," prohlásil Voráček.

Vzhledem k odpočinku přišla otázka i na Voráčkovu regeneraci po zápasech, kterou mu položil fotbalový kritik a další z řad osobností, která spojila své síly s Tipsportem, Milan Luhový. "Každé tělo potřebuje něco jiného. Já to mám tak, že si po zápase vyšlápnu pět minut na kole, pak jedu domů, dám si dvě piva a jdu si lehnout," odpověděl v klidu Voráček. "Mnohem důležitější je pro mě druhý den. V posilovně si udělám všechny potřebné cviky na nohy, dynamiku a pak z toho těžím v průběhu celé sezony," zdůraznil nejproduktivnější Čech letošního ročníku NHL s 85 kanadskými body (20+65).

Voráček sám přiznal, že byl jeden okamžik, kdy přemýšlel, že by nakonec do Dánska odcestoval. Z dějiště mistrovství světa se ho pokoušel přemluvit i trenér Josef Jandač společně s manažerem Jiřím Fischerem. Poté, co se ale rozhodli přijet Davidové Krejčí a Pastrňák, se Voráček usmyslel, že nepojede. "Kdybych nebyl po sezoně tak unavený, možná bych jel. Ale po čtrnácti dnech bez tréninku už to nešlo. Pokud bych navíc řekl ano, na soupisce by bylo po dvou odehraných zápasech MS pouze sedm beků. To by byl při mé nerozhodnosti velký risk," objasňoval své rozhodnutí kapitán národního týmu z MS v Praze.