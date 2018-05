O startu Nečase proti Švýcarům se rozhodne až před zápasem

Start zraněného útočníka Martina Nečase v dnešním utkání českých hokejistů na mistrovství světa proti Švýcarsku (20:15) zůstává nejistý. Devatenáctiletý talent z Komety Brno po problémech s naraženým ramenem, kyčlí i krčními svaly dnes v Kodani stejně jako v pondělí trénoval, ale o jeho nasazení do sestavy se rozhodne až před zápasem.

"Bruslil a cítí se líp než včera. Budeme čekat, jak se vyspí po obědě a jestli půjde do zápasu, nebo ne," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Jaroslav Špaček.

Nečas se zranil v nastavení úvodního utkání se Slovenskem (3:2 v prodl.) při nárazu do hrazení a v minulém utkání proti Švédsku (2:3) nenastoupil. Češi proto hráli jen s jedenácti útočníky, proti Švýcarsku ale chtějí nastoupit s kompletními čtyřmi útoky. Soupisku, na které je sedm beků a 12 útočníků, ale nechtějí do definitivního potvrzení plánovaných ofenzivních posil z Bostonu Davida Krejčího a Davida Pastrňáka rozšiřovat.

"Zatím je takový plán, že budeme hrát na dvanáct útočníků a čekáme na Martina Nečase, jak se bude cítit. Je to pro nás důležitý zápas a potřebujeme ho zvládnout. Počkáme na Martina a uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak možná posuneme jednoho obránce do útoku," uvedl Špaček.

Zatím není jasné, kdo by případně v ofenzivě zaskočil. "Šulák to nebude, hraje výborně v obraně, tak v ní zůstane. Čtyři obránci hráli proti Švédsku výborně, musíme je hodně využívat. Pak máme další tři beky, kteří by se v případě hry se šesti obránci poprali o dvě zbylá místa," uvedl Špaček. Největší vytížení měli v sobotním utkání z beků Radko Gudas, Michal Moravčík, Šulák, Filip Hronek a následoval Michal Jordán.

Český tým má na soupisce v poli volná tři místa a v dějišti turnaje zůstávají obránce Jakub Krejčík a útočníci Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný. Pokud ve středu projdou Pastrňák s Krejčím zdravotní prohlídkou v Bostonu, zbude na soupisce jediná pozice pro beka či útočníka. Krejčík a Hanzal měli potíže po zraněních, ale už se dali zdravotně dohromady. "Jsou připravení. Čekáme ale na Nečase a kluky z Bostonu, zatím nikoho dalšího zapisovat nebudeme," uvedl Špaček.

Další duely čekají český tým ve čtvrtek s Ruskem a v pátek s Běloruskem. Špaček se nechtěl možným zapojením Krejčího a Pastrňáka zabývat, dokud nebude jejich účast potvrzena. "Až se tady objeví, budu mít větší radost. Dřív jsme už několikrát měli radost z případných posil z NHL a ty nakonec nedorazily. Oba Davidové ale dohráli v Bostonu bez zdravotních problémů a jejich příjezdu by nemělo nic bránit," navázal Špaček.

Věří, že by opory Bruins měly být velkými posilami pro český tým. "Na druhou stranu je to trošku ošemetné pro hráče, kteří už tu jsou s námi a mají určitou pozici a roli. Pastrňák s Krejčím jsou špičkoví hráči NHL a týmu určitě pomůžou. Nepředpokládám, že stihnou už čtvrteční zápas. Hned jak přijedou, zapíšeme je na soupisku a teprve potom se rozhodneme, kým zaplníme poslední volné místo," dodal Špaček.

Celý český tým se ale soustředí na dnešní duel se Švýcary, který může být klíčový v boji o čtvrtfinále. "Přivezli hráče z NHL v čele s Niederreiterem. Musíme si je pohlídat. Mají výborné přesilovky, nesmíme zbytečně faulovat. Taky bychom už potřebovali dát první gól, to by se nám hrálo lépe," dodal Špaček.