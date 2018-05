Čáslava: USA je hratelný soupeř, Červenka dá gól ve finále

Hokejová reprezentace se chystá na klíčové utkání, už ve čtvrtek vyzve v rámci čtvrtfinále světového šampionátu výběr Spojených států. Prozatím nejdůležitější utkání na turnaji budou sledovat kromě fanoušků také bývalí reprezentanti, včetně Petra Čáslavy. Co říká držitel zlaté medaile z mistrovství světa 2010 na výběr soupeře, jak vidí šance národního týmu a jaký očekává duel?

Národní tým obsadil třetí místo v tabulce. Co na to říkáte?

Já si myslím, že je to super. Zároveň je asi jedno, jestli ve skupině skončíte druhý, třetí nebo čtvrtí. Kluci hrají výborně a mají dobrou výkonnost. Teď bude potřeba to potvrdit v nadcházejícím zápase.

Začátek turnaje ale až tak ideální nebyl. Kde nastal zlom zlepšení, má na tom zásluhu bostonské duo?

Určitě, tihle kluci to strašně zvedli. Oba ukázali, že nejsou v Bostonu náhodou a patří v celé NHL k lídrům. Hned po příletu prokázali kvalitu, dodali dalším hráčům sebevědomí a trochu to uklidnili.

Ve čtvrtfinále narazíme na výběr Spojených států. Jste spokojený se soupeřem?

Podle mě je Amerika asi nejlepší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Hlavně bude záležet, zda to utkání našemu týmu sedne, protože celý turnaj je jen o tomto jednom zápase. Moc rozdílů mezi těmi mančafty není.

Očekáváte ofenzivní duel, nebo bude hrát roli hlavně taktika?

Jednoznačně to bude taktické utkání, oba týmy jsou v tomto směru vyspělí, takže to bude z obou stran určitě takticky dobře odehrané. Na druhou stranu si ale nemyslím, že to bude úplně opatrný a zastrčený hokej, všichni budou chtít vyhrát a dát gól. Beton určitě nečekám.

Dá jeden z nich kapitán Roman Červenka? Na turnaji se zatím neprosadil.

Roman dá gól ve finále.

Z turnaje musel odstoupit zraněný Andrej Nestrašil. Je to velké oslabení?

Že by to bylo oslabení, bych úplně neřekl. Samozřejmě když někdo vypadne ze sestavy, tak to není dobré, ale ti kluci, co tam jsou, mají kvalitu a umí se s tím poprat. Zatím to jde všem dobře.

Trenéři momentálně řeší, který gólman naskočí do dalšího duelu. Koho preferujete?

Vůbec nevím, nechám to na trenérech.

Co bude klíčovým faktorem pro postup?

Určitě psychika a celková pohoda v týmu. Tu podle mě kluci mají, ze své zkušenosti vím, že tam bývá dobrá parta. Důležité bude se z toho nijak nenervovat, přestože to bude důležitý zápas, je potřeba si ho hlavně užít. Když do toho člověk takhle půjde, tak se to povede.

Věříte ve vítězství? Koho byste si přál pro semifinále?

Samozřejmě. O dalším soupeři bych se nebavil, teď je klíčový zápas s USA.

Dočkáme se nějakého překvapení? Finsko hraje se Švýcarskem, Švédsko vyzve Lotyšsko.

Překvapení tam může být vždycky, teď už nejsou mezi týmy takové rozdíly, hokej se pořád víc vyrovnává. Bude to zajímavé.

Budete sledovat některý z těchto zápasů?

Uvidím, pokud to stihnu, podívám se i na další utkání.