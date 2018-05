Holeček: Mladíci nám MS nevyhrají, chybí nadprůměrní hráči

Patří mezi největší brankářské legendy československého hokeje. Pražský rodák Jiří Holeček, jenž vychytal na světových šampionátech devět medailí, včetně tří zlatých, má zkušeností na rozdávání. Jak vidí šance národního týmu na dánském mistrovství, jakou očekává atmosféru a co říká na omlazení kádru?

V dresu Československa jste odchytal několik šampionátů, doma máte devět medailí, včetně tří zlatých. Jaký je hlavní recept na úspěch?

Recept je jednoduchý, musíme mít více nadprůměrných hráčů. Těch nám ale v poslední době ubývá, v NHL máme pět, možná šest takových. Naši konkurenti jich mají kolem dvaceti. Pro nás je největší výhoda, že ne všichni mohou ze zámoří přijet.

Mistrovství bude vůbec tou poslední akcí, kdy český tým povede Josef Jandač. Bude to mít vliv na motivaci hráčů?

To si nemyslím, kvůli trenérovi se motivace nezvýší. Buďto ji mají sami od sebe a chtějí něco dokázat, předvést se, nebo ji nemají. Ti, co motivaci mají, tak se budou snažit. A měla by jich být většina.

Jak hodnotíte jeho odchod?

Já si hlavně myslím, že jsme za Jandače moc úspěchů neudělali. Vždyť poslední medaili jsme získali za trenéra Růžičky na MS ve Švédsku a Finsku, od té doby jsme nic nedokázali.

Co říkáte na gólmanskou trojici, která odletěla do dějiště šampionátu? Kvitujete povolání nováčka Dominika Hrachoviny?

Za mě je to celkem v pořádku. Francouz je náš momentálně nejlepší brankář, jakého máme. Dokázal to už v Litvínově, kde pomohl vyhrát titul. Poté, co odešel, tak hráli už dvakrát o záchranu. Druhý brankář Rittich je talentovaný a Hrachovinu neznám, nikdy jsem ho neviděl chytat.

Na soupisce se nezvykle objevilo několik mladých hráčů. Je to dobrý krok?

Já si myslím, že těch mladých, co nemají tolik zkušeností, je tam dost. Nováčkové mistrovství světa neutáhnou, je potřeba mít zkušené hráče, které pak můžeme doplnit těmi mladými. Jinak pro ně samotné je to dobrý krok, ostřílí se a za dva až tři roky můžou být dobří. Jestli se ale projeví dobrými výkony už teď, fakt nevím. Rozhodně nemůžeme mít jako gró mladíky a spoléhat se na to, že nám to celé vyhrají.

Reprezentační pozvánku opět neodmítl zkušený Tomáš Plekanec. Bude on tím, kdo povede mužstvo? Je to velká posila?

Když za nás hrál naposledy, tak posilou nebyl, hrál průměrně. Nevím, jestli když mu přibyly nějaké roky, tak se zlepšil. To asi ne. Zkušenosti rozhodně má, může je rozdávat, ale podle mě už není v optimálním věku.

Jak už to tak v posledních letech bývá, ofenzivní síla české reprezentace převyšuje tu defenzivní. Dokáže naše obrana obstát?

Já ji moc neznám. Jsou tam hráči, kteří nehrají v naší lize ani v NHL, což jsou jediné soutěže, které sleduji. Takže tohle nemůžu úplně posoudit.

Pomoci by jí mohl Radko Gudas, ten v NHL už několik let nastupuje.

To je pravda, Radko rozhodně celé obraně pomůže, je to nekompromisní bek. Mladší hráči budou mít vůči němu obrovský respekt.

Poprvé v historii bude šampionát probíhat v Dánsku. Očekáváte dobrou atmosféru?

Samozřejmě, atmosféra může být dobrá. I když tam není hokej tolik populární jako jiné sporty, mohlo by to být pěkné. Jinak jsem ale už zaznamenal, že si hráči stěžovali, že se nevejdou v betonech na záchod. To moc nesvědčí o tom, že by to byla hokejová země.

Co říkáte na to, že dánská reprezentace odehraje utkání v Harningu?

Pro mě je tohle strašně nepochopitelné, když domácí nehrají v hlavním městě. Já bych očekával, že budou hrát v Kodani. Sice i v Harningu budou mít nějakou podporu, ale do bojů o nejvyšší příčky rozhodně nezasáhnou.

Papírově by měla být největším favoritem Kanada, za niž nastoupí mimo jiné Connor McDavid. Kdo bude vaším favoritem?

Upřímně, já týmové sestavy moc nestudoval, takže úplně nevím. Kanada bude určitě hlavním favoritem. I kdyby přijela s béčkem, bude hrát o titul. Šanci mají i Američani. Když to vezmu celkově, tak Švédové, Finové a Rusové jsou dobří.

A co český tým? Má na medaili?

My budeme spíš hrát na úrovni Slováků a Němců, takže na medaili to moc nevidím, to bychom museli mít velké štěstí. Hlavně by musel nadprůměrně zachytat brankář, když nic nepustí, tak třeba 1:0 můžeme ty rozhodující zápasy vyhrát.

Chystáte se mistrovství sledovat?

Jasně, alespoň naše zápasy sledovat budu. Určitě se však podívám i na některá další utkání, bude to zajímavé.