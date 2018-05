Růžička: Pastrňák s Krejčím pomůžou, gólmany máme nejlepší

Má na svědomí poslední úspěchy českého hokeje. Kouč Vladimír Růžička dovedl na mistrovství světa v Německu 2010 národní tým ke zlaté medaili, o dva roky později se výrazně podepsal také pod bronz. Olympijský vítěz z Nagana se nyní vyjádřil k situaci naší reprezentace na probíhajícím šampionátu. Kdo je jeho oblíbencem v obranných řadách, v čem má mužstvo největší sílu a jak se těší na bostonské duo?

Národní tým vytěžil ze tří úvodních utkání čtyři body. Je to dobrý start?

Jestli je to dobrý start, nevím, ale je to slušná výchozí pozice. Pokud zahrajeme, tak můžeme získat klidně dalších dvanáct bodů, které nám zajistí postup do čtvrtfinále.

Věříte v něj? A co případný postup do bitev o medaile?

Ve čtvrtfinále určitě. Když budeme dobře bránit a dáme nějaké branky, tak by nám postup neměl uniknout. O medailích se ještě nemá cenu bavit, je na to příliš brzo.

Co říkáte na nedisciplinovanost českého týmu? Se Švýcarskem nasbíral šestadvacet trestných minut.

Nedovedu si to vysvětlit, je to strašné číslo. Budeme na tom muset zapracovat, Švýcaři nás za to hned potrestali. Takhle nejde pořád hrát.

Nové obranné dvojice jsou zatím velmi platné v ofenzivě. Jaký zadák vás nadchl nejvíc?

Ze mě jednoznačně Filip Hronek, na svůj věk hraje výborně. Líbí se mi také Šulák.

Co říkáte na ofenzivu?

Útočníci se zatím prokazují velmi dobře, hra vepředu se mi líbí. Navíc ještě dorazí David Pastrňák a Krejčí, kteří naši hru určitě pozvednou.

Měli by být velkými posilami.

Určitě, našemu mužstvu stoprocentně pomůžou. Pravidelně hrají NHL, takže je to jasné.

Zatím zazářil hlavně mladík Martin Nečas. Má na to být lídrem?

Hraje dobře, ale jestli bude lídrem, netuším. Já bych to nějak nerozděloval. Hráči jsou hodně vyrovnaní, nikdo nikoho nepřevyšuje.

V čem má momentální mužstvo největší sílu?

Naší největší výhodou jsou brankáři. Myslím si, že máme nejlepší gólmany na celém turnaji.

Co bude klíčové k úspěchu v souboji s Ruskem a následujících duelech?

Kvalitně bránit, rychle bruslit a být úspěšní v koncovce. To je základ. Hlavně si ale musíme dát pozor na oslabení, ta nás zatím nejvíc trápí.

Mimo dění MS se současně řeší nový kouč reprezentace. Koho byste rád viděl na české střídačce?

To vůbec neřeším, nesleduji to. To si musí rozhodnout na svazu.