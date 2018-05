Plekanec: Hlavně dobře bránit, rozhodnout může kdokoliv

V současném kádru hokejové reprezentace je nejzkušenějším hráčem, během své kariéry tak prožil spoustu čtvrtfinálových soubojů, které pokaždé určují hranici mezi úspěšným a neúspěšným šampionátem. Tentokrát se Tomáš Plekanec se spoluhráči postaví výběru USA, ve kterém nechybí ani největší hvězdy NHL. Český tým tak bezesporu nečeká nic jednoduchého.

"Budou asi hrát stejný styl, na jaký jsou zvyklí. Mají za sebou dobrý turnaj, ale to my taky. Doufám, že to bude dobrý zápas," řekl Plekanec novinářům.

V posledních utkáních národního týmu se vždy dařilo jednomu útoku. Když to zrovna nevyšlo formaci Davidů z Bostonu, zaskočili za ně Kubalík, Nečas a Hyka. Cesta k úspěchu však vede podle zkušeného reprezentanta přes dobrou práci celého týmu. "Není to o jedné lajně. Musíme všichni dobře bránit, záleží na těch, co budou zrovna na ledě. Musí si dávat pokaždé pozor," nastínil Plekanec.

Skupinu zakončili Češi o den dříve, a tak si na svého soupeře museli počkat do druhého dne. Rozhodovalo se mezi třemi celky, jasno bylo ovšem překvapivě velmi brzy. "Neřešil jsem to. Všechny tři týmy, co byly ve hře, jsou kvalitní," připomněl Plekanec.

Ve čtvrtfinále se nakonec tým kolem kapitána Červenky postaví USA, Finové ani Kanada by však neznamenala výrazně jednodušší variantu.

"Ty týmy mají svoje problémy, některé sehrály dobrý turnaj, některé to zvládly s potížemi jako Kanada. Ale to bylo vážně vcelku jedno. Pro tyhle týmy turnaj teprve začíná a budou hrát každý úplně jinak. Ale ty jejich zápasy jsem neviděl, těžko můžu nějak více hodnotit," podotkl Plekanec.

Trenéři se budou snažit mužstvo připravit na celý výběr USA ale i na jednotlivce. Mezi ty nejvýraznější, na které si budou muset Češi dát pozor, patří třeba kapitán Patrick Kane nebo šikovný Johnny Gaudreau.

"Určitě nám ukážou přednosti i slabá místa soupeře; všechny věci, které jim na turnaji vycházely, a co jim naopak nešlo. Styl hry podle hřiště moc nemění, tam jsou jen maličkosti, které dělají jinak. Určitě budou výborně bruslit, hrát výborně po pětkách, předvádět fyzický hokej. V tom, když se jim vyrovnáme, máme šanci," řekl Plekanec.

Pětatřicetiletý útočník také podotkl, že za úspěchy USA nestojí jen dva nebo tři hráči. "Mají tam ale i další výborné hráče. Třeba Larkin může kdykoliv vzít puk a rozhodnout. Není to jenom o jednom hráči, jsou tam takoví tři, možná čtyři," varoval Plekanec.

Před čtvrtfinále se také objevovaly slova o tom, že slabinou Američanů je poměrně mladá obrana, která není úplně pevná a dá se překonat. S tím však Plekanec příliš nesouhlasí.

"Ti mladí naopak výborně bruslí, nebojí se hrát a mají kuráž. Ale jejich zápasy jsem neviděl," řekl držitel stříbra a dvou bronzů ze světových šampionátů.