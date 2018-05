VIDEO: Pastrňák a spol. baví fanoušky zpěvem. Uživili by se?

Z dosavadních šesti zápasů na světovém šampionátu v Dánsku dokázali čeští hokejisté pětkrát zvítězit, naposledy v neděli jednoznačně přehráli Francii. Nálada v mužstvu trenéra Josefa Jandače je i proto uvolněná a hráči si společný pobyt na mistrovství užívají. Poslední důkaz o tom na sociálních sítích podal útočník David Pastrňák.



Hvězda národního týmu přiletěla do Kodaně společně s parťákem Davidem Krejčím po vyřazení Bostonu v play-off NHL a oba jsou zatím obrovským přínosem. Pastrňák ve třech zápasech vstřelil čtyři góly, Krejčí je se šesti body (1+5) druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva.



Na ledě zkrátka všechno klape skvěle, pěvecky by ale duo z Bostonu díru do světa rozhodně neudělalo. Pastrňák zveřejnil krátké video, ve kterém s Krejčím a dalšími dvěma spoluhráči Radko Gudasem a Robertem Kousalem zpívají píseň Terezy Kerndlové Schody z nebe. I když o zpěvu úplně mluvit nejde. "Kámen tíží andělský střílny," haleká jednadvacetiletý střelec za doprovodu nahrávky s originálem písně.



Mezi příznivci národního týmu měl krátký spot ze zákulisí velký ohlas. "Je to výborné, ale už chápu, proč se živíte hokejem," směje se na Facebooku jedna z fanynek.

Posuďte ve vtipném videu sami, jestli by se Pastrňák a spol. prosadili i na pěveckém poli: