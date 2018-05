VIDEO: Přesilovka jako z učebnice. Dánové rozložili soupeře

Prožili parádní vstup do turnaje. Hokejisté Dánska porazili ve svém úvodním utkání na hokejovém šampionátu Německo 3:2 po nájezdech. K zisku dvou bodů pomohly domácím přesilovky, z nichž padly dvě branky. Velký ohlas vzbudila především první situace, během které hráči pořadatelské země parádně rozložili obranu soupeře, čímž se postarali o zatím nejpovedenější akci šampionátu.

Úvodní utkání se jim povedlo. Hokejisté Dánska dokázali ve svém premiérovém mači na domácím šampionátu, který hostí jejich zem vůbec poprvé v historii, překvapit lehce favorizované Německo.

Utkání v téměř zaplněné Jyske Bank Boxen aréně v Herningu začalo opatrně, více než pohledné akce viděli stoupenci obou týmů taktickou bitvu. Pořádné grády dostal zápas až ve druhé třetině, v níž Seveřané zlomili během početní výhody bezbrankové skóre.

A byla to akce jako z partesu, Dánové zatlačili Němce hluboko před vlastní branku, načež dostal po krásné kombinaci obránců ideálně nabito střelec Jasper Jensen, jenž z kruhu pro vhazování prostřelil brankáře Tima Pielmeiera. Gól útočníka švédského Brynäs byl následně po zásluze vyhodnocen pořadateli turnaje tím nejpovedenějším kouskem úvodního hracího dne.

.@DKIshockey gets on the board! What a beautiful play #GERvsDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/kBK4A3WJ51