Postup Vegas mě nepřekvapuje. Jejich zápasy sleduji, řekl Hyka

Český hokejový útočník Tomáš Hyka v průběhu mistrovství světa bedlivě sleduje také souboje v zámoří. Nováčkovi ligy Vegas Golden Knights, kterým Hyka patří, se daří a postoupili už do konferenčního finále. Pro reprezentační křídlo to však není velké překvapení.

"Zatím hrají parádně, jako tým, a je radost se na ně dívat. Pro mě to ale překvapení není. Když jsem viděl, jak kluci během sezony hráli, trošku jsem čekal, že by mohli dojít daleko. Všechno jim vychází, tak snad půjdou ještě dál," doufá Hyka.

V dresu týmu z města hazardu odehrál letos celkem deset zápasů, ve kterých si připsal tři body. Většinu sezóny strávil na farmě, v celku Chicago Wolves. Po vyřazení rezervního týmu z play-off AHL byl Hykovi povolen start na světovém šampionátu. Bývalý hráč Mladé Boleslavi byl před startem ročníku teprve třetím podepsaným hráčem týmu. Kostra týmu byla vybrána v předsezónním rozšiřovacím draftu. "Když se mužstvo před sezonou skládalo, nikdo nečekal, že půjde takhle daleko. Jenže tým si postupem sedl, jsou tak skvělí hráči a navíc Gerard Gallant je skvělý trenér," uvedl Hyka.

Autor jednoho úspěšného zásahu v NHL přiznává, že je s hráči v kontaktu. "Máme založenou skupinu, v níž si společně píšeme. Občas jim napíšu, že jim gratuluju. Hodně jsem v kontaktu s klukama, se kterými jsem nastupoval na farmě a teď hrají v prvním týmu. Každé ráno vždycky koukám na sestřihy jejich zápasů," popsalo křídlo první útočné lajny české reprezentace.

Spoluhráči ze zámoří mu na oplátku přejí štěstí na turnaji a přidali také jeden humorný vzkaz. "Zdůrazňovali ale, ať rozhodně neporazíme Kanadu nebo Ameriku. Odpovídal jsem jim, že na to je ještě čas až případně do play-off. Stejně jsem jim ale říkal, že je když tak porazíme," řekl s úsměvem střelec jedné branky na mistrovství.

Vegas je nyní ve finále západní konference a udržuje si šanci na zisk Stanley Cupu. Hyka by však pro nedostatečný počet utkání na poháru zapsán nebyl. Tým disponuje ohromnou vyrovnaností, ale Hyka přece jen vyzdvihuje jednoho člena kádru. "Když máte v bráně Fleuryho, který třikrát vyhrál Stanley Cup, dodá vám to sebevědomí. Mužstvo skvělými výkony drží, ale neskutečný je celý tým. Na výkony ze základní části dokázal navázat v play-off," poznamenal.

V Las Vegas se stal hokej sportem číslo jedna. "Město žije hokejem. Pro lidi je to něco nového a mají o něj zájem. Je paráda, když se jdete někam projít a lidi vás poznávají a chtějí po vás autogram nebo fotku," řekl.

Když má Hyka chvíli čas a není zrovna na ledě, tak už ví, kam může zajít a odreagovat se. "Skoro celý rok je tam hezké počasí, můžete relaxovat u bazénu nebo si zajít do parku. Krásná je hlavní třída Strip, ta stará, co bývala dřív. Věcí se tam dá dělat strašně moc. Zajít třeba na taneční show, já jsem byl třeba na Beatles. To doporučuju," dodal český reprezentant.