"Pozdravil mě dobrý den," řekl Gudas s úsměvem o spoluhráči

Jakmile hokejisté Flyers vypadli v prvním kole play-off NHL proti Pittsburghu, český obránce Radko Gudas měl o své případné účasti na MS v Dánsku jasno.

"Neuvažoval jsem dlouho. Byl jsem zdravý a nároďáku chci vždycky pomoci, když můžu, takže to bylo jasné," uvedl Gudas, pro kterého to bude po olympijských hrách v Soči a loňském mistrovství světa třetí velká akce v národním týmu.

Řízný bek Philadelphie by rád využil nasbíraných zkušeností z loňského roku. "Doufám, že na větší led si zvyknu rychleji než minulý rok. Vím, co od toho mám čekat. Máme ze začátku hodně těžké zápasy, nebude velká šance na chyby. Musíme pro to udělat maximum," prozradil.

Omlazení kádru vidí sedmadvacetiletý obránce jako možnou výhodu. "Je tu spousta nových hráčů. Myslím si, že nám to může pomoci. Budeme pak mít možnost překvapit hodně soupeřů. Může to být naše síla," přeje si Gudas.

Některé ze spoluhráčů neznal dokonce vůbec. "Teď mi jeden řekl 'dobrý den'," řekl s úsměvem. "Myslím si, že se všichni po pár trénincích osmělí. Pročetl jsem si soupisku, abych věděl, kdo je kdo," dodal s mírnou nadsázkou.

Navzdory tomu, že patří mezi nejzkušenější hráče, navíc ostřílený zápasy NHL, přijme libovolnou pozici v týmu. "Těším se na roli jakéhokoli obránce," řekl Gudas.

Obránce, který si na posledním šampionátu v Paříži připsal tři body, se snažil přemluvit k reprezentování také spoluhráče z týmu Jakuba Voráčka. "Říkal jsem mu to, ale byl unavený a nedopadlo to s ním. Odehrál toho hodně za posledních pár let, potřeboval si odpočinout," uvedl Gudas.