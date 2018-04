Pro mnoho hráčů je vzorem, říká Fischer na adresu Plekance

Česko letos výrazně omladilo kádr, přesto se najdou v nominaci trenéra Josefa Jandače i zkušení hokejisté, kterým bylo přes třicet. Nejstarší hráčem národního týmu na mistrovství světa v Dánsku bude 35letý Tomáš Plekanec, který sice loni už naznačoval, že pomýšlí na konec v reprezentaci, i tak se ale rozhodl jet a obléct český dres i v Kodani.

Už se s ním spíše nepočítalo a jeho jméno se objevilo v nominaci na světový šampionát na poslední chvíli, stejně jako spousta dalších. Hokejový útočník Tomáš Plekanec si nechal čas na rozmyšlenou a po dohodě s rodinou se nakonec dohodl s manažerem reprezentace Jiřím Fischerem, že na mistrovství pojede. "Po zápase s Rusy jsme si volali a řekl mi definitivně, že chce jet," řekl s úlevou Fischer na nominační tiskové konferenci.

Podobně hovořil i trenér Josef Jandač, který byl rád, že mu Plekanec svou účastí vyřešil problém s centry. Reprezentační kouč si byl vědom, že velkou práci ohledně účasti kladenského rodáka na MS odvedl právě Fischer. "Jakmile vypadli, tak jsem se s ním hned spojil. Chtěl nejdřív vidět rodinu v Montrealu a probrat s ní záležitost ohledně MS. V kontaktu jsme byli každý den od okamžiku, kdy vypadl s Torontem," prozradil Fischer, co se týče Plekance.

I když je Plekancovi už 35 a sezónu měl delší než v minulých letech, poněvadž si zahrál i o Stanley cup díky výměně z Montrealu do Toronta, tak se rozhodl, že pojede do Dánska. "V play off hrál výborně. Dařilo se mu. On je povaha, kterého strašně baví hokej a hrát co nejdéle na nejvyšší úrovni. Proto hraje a byl součástí vyřazovacích bojů v Torontu a měl chuť reprezentovat. Pro spoustu hráčů je vzorem, jak se k národnímu mužstvu staví. Moc si vážím toho, že přijede," dodal na adresu Plekance Fischer.

Plekanec pojede na jedenácté mistrovství světa. Po loňském neúspěšném šampionátu, kdy se mu nedařilo a čtvrtfinále odehrál až ve čtvrté formaci, už chtěl v národním týmu skončit. Pro letošek si vše ale ještě rozmyslel a reprezentaci dá ještě šanci. "Nevím, jak se cítil loni. Vím, že jakmile letos skončil v Torontu, tak přemýšlel o tom, že by chtěl jet, což mi řekl hned v prvním rozhovoru," konstatoval Fischer.