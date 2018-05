Prognóza TÝDNE: Kanada ukáže sílu, Češi skončí bez medaile

Bookmakeři shodně favorizují Kanadu, český tým by na medaili podle předpokladů dosáhnout neměl. Světový šampionát v ledním hokeji startuje v Dánsku už dnes a po olympijských hrách bez účasti borců z NHL by měl nabídnout nejlepší reprezentační hokej sezony. Pojďme v prognóze TÝDNE společně nahlédnout do budoucnosti a zkusit si zaspekulovat, jak by letošní mistrovství mohlo dopadnout.



SKUPINA A



Kodaňská skupina bude pro českého fanouška zajímavější, právě ve zdejší Royal Areně totiž národní tým vyjede ke svým úvodním sedmi zápasům. V posledních letech z kabiny reprezentace tradičně zněla slova o medailovém útoku, a o to větší pak bylo zklamání, když se to pětkrát za sebou nepovedlo. I proto jsou letos hráči v odhadech opatrnější.



"Nemáme takový mančaft jako ostatní, musíme to vidět realisticky," říkal zkušený Tomáš Plekanec. Trenér Josef Jandač, který absolvuje poslední turnaj na reprezentační lavičce, zase vytyčil za základní cíl především postup do čtvrtfinále. A přesně toho by se Červenka a spol. měli držet.



Rusové si to zřejmě rozdají o skupinové prvenství se Švédy, Češi budou bojovat o další dvě postupové pozice. Základ položí vydřené vítězství na úvod se Slovenskem, proti neoblíbeným Švýcarům se však národní tým bude tradičně trápit a body ztratí. Naštěstí zdolá houževnaté Francouze i Bělorusy, a díky nevyrovnaným výkonům Švýcarů nakonec projde mezi nejlepší osmičku ze třetího místa.



Propadákem skončí turnaj opět pro Slováky, jejichž tým plný hráčů z české a slovenské ligy se úrovni mezinárodního hokeje příliš vyrovnat nedokáže a bude rád, když se vyhne sestupu o patro níž.



Pořadí skupiny: 1. Švédsko, 2. Rusko, 3. Česko, 4. Švýcarsko, 5. Francie, 6. Slovensko, 7. Bělorusko, 8. Rakousko



SKUPINA B



V herningské hale Jyske Bank Boxen se hlavní pozornost upne na zámořské hvězdy a domácí výběr. Souboj Kanady v čele s McDavidem proti Američanům bude v zahajovacím utkání turnaje jedním z vrcholů celého programu základních skupin.



Z podpory tribun se budou snažit vytěžit maximum domácí Dánové, kteří hned na úvod překvapivě zaskočí olympijské medailisty z Německa. Počáteční nadšení však nezvládnou udržet po celou dobu turnaje a do čtvrtfinále nakonec těsně neprojdou. Němci totiž v dalším průběhu turnaje potvrdí, že jejich úspěch pod pěti kruhy v Pchjongčchangu nebyl pouhou náhodou, a potrápí i největší favority.



Americké mužstvo se sice bude opírat o trojnásobného vítěze Stanley Cupu Kanea, na hře ale bude znát, že v kádru je hned šestnáct hráčů, kteří se na velké seniorské akci objeví vůbec poprvé v kariéře. Sympatické výkony naopak nabídnou finští mladíci, kteří zvládnou sehrát vyrovnanou partii i s jinak suverénní Kanadou.



Tradičně nebezpeční budou i Norové a Lotyši, v těžké skupině ale na postup nedosáhnou. A Korea si z premiéry na světovém šampionátu odveze cennou lekci, po roce však zamíří zpět do divize B.



Pořadí skupiny: 1. Kanada, 2. Finsko, 3. Německo, 4. USA, 5, Dánsko, 6. Lotyšsko, 7. Norsko, 8. Korea



ČTVRTFINÁLE



Klíčový zápas turnaje, který oddělí úspěšně od neúspěšných. Kanada v něm bez větších problémů přejede Švýcary a postoupí mezi nejlepší čtveřici. Američané se zmátoří a potrápí rozjeté Švédy, v prodloužení nakonec ale uspějí Seveřané. Ti se budou během celého turnaje moct spolehnout i na mohutnou podporu fanoušků, kteří mají Dánsko "za rohem". Němci budou chtít Rusům oplatit porážku z olympijského finále, nakonec však rozhodne vyšší individuální kvalita na straně sborné.



A Češi? Jandačův výběr odehraje vyrovnaný zápas proti dobře známým Finům, se kterými se pravidelně utkává na turnajích Euro Hockey Tour. Evropský soupeř bude národnímu týmu svědčit víc než případný zámořský protivník a po dvou důležitých gólech mladíka Nečase, který nahradí tradiční střelce z posledních let, si reprezentace po třech letech znovu zahraje o medaile.



SEMIFINÁLE



V souboji největších hokejových velmocí vyzvou Rusové Kanadu, Connor McDavid ale znovu ukáže, kdo je nejlepším hokejistou současnosti. Hráči ze země javorového listu zvítězí 5:1 a jejich spanilá cesta turnajem bude pokračovat.

Češi se v repríze jedenáct dní starého souboje pokusí vrátit Švédům porážku ze skupiny, což se jim však nepovede. Poprvé na turnaji si vybere slabší chvíle brankář Francouz a po třech gólech v úvodní třetině brzy zmizí na střídačce. Hra se pak vyrovná, na obrat už však bude pozdě. Finálové brány zůstanou dál zavřené.

O TŘETÍ MÍSTO

V utkání dvou zklamaných mužstev se proti českému týmu postaví tradiční rival. Rusko na závěr turnaje po vyřazení ze Stanley Cupu tradičně posílí hvězdný Alexander Ovečkin a tentokrát sehraje klíčovou roli. Hattrickem přiblíží sborné bronz útěchy, Češi opět doplatí na slabou produktivitu v závěrečné fázi turnaje. Stejně jako na olympiádě tak skončí čtvrtí, Tomáš Plekanec pak definitivně ukončí reprezentační kariéru.

FINÁLE

Kanada ve finále oplatí Švédům porážku z loňského šampionátu a získá třetí zlato v posledních čtyřech letech. Silný tým na celém MS ani jednou neprohraje a dokonale potvrdí roli největšího favorita. Connor McDavid naplní očekávání a v roli lídra se s devatenácti body stane nejproduktivnějším hráčem celého turnaje.

Jak moc se tyto předpoklady naplní, se dozvíme v následujících dvou týdnech. Na webu TYDEN.CZ sledujte každodenní podrobné zpravodajství z celého průběhu šampionátu.