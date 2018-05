Rusové přejeli dalšího soka, Američané se natrápili s Němci

Ani ve třetím zápase na mistrovství světa hokejisté Ruska neinkasovali. Po Francii a Rakousku jim nedokázalo vstřelit gól ani Bělorusko. V Herningu pokračují turnajem bez porážky nadále Američané, kteří se nadřeli na výhru proti Německu, ale porazili ho nakonec 3:0. Čtvrtý hrací den šampionátu v Dánsku nabídne ještě večerní duely Kanady s domácím výběrem, Švédsko vyzve Francii.

Rusko - Bělorusko

Hokejisté Ruska ani ve třetím zápase na mistrovství světa v Kodani neinkasovali. Olympijští vítězové z Pchjongčchangu deklasovali Bělorusko 6:0 a vedou tabulku skupiny A. Dvěma góly a asistencí se na očekávané výhře favorita podílel kapitán Pavel Dacjuk, čisté konto tentokrát udržel Igor Šesťorkin.

Sborná po jednoznačných výhrách 7:0 nad Francií a Rakouskem začala hodně vlažně a trochu nečekaně si nevytvořila v úvodu žádný tlak. Přesto se Rusové dostali v 6. minutě do vedení, když otevřel skóre svou první brankou na turnaji kapitán Dacjuk.

V 18. minutě trefil Kaprizov horní tyč, ale pak přišly šance Běloruska. V závěru první třetiny orazítkoval brankovou konstrukci Šarangovič a stejný hráč se do velké šance dostal i ve 23. minutě. Brankář Šesťorkin ale jeho příležitost zlikvidoval. "První třetina byla pro nás asi nejtěžší na turnaji. Bělorusové hráli dobře a bylo důležité, že jsme nedostali gól," řekl útočník Kirill Kaprizov.

Rusové přežili zvýšenou aktivitu soupeře a sami udeřili. Barabanov nejprve připravil gól pro Šalunova a poté jeho akci zakončil třetí brankou Kablukov. O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto. Trusa, již třetího gólmana, kterého Bělorusko na turnaji nasadilo, poté překonali ještě podruhé Dacjuk a ve třetí části Mamin a Kaprizov.

"Snažíme se z naší hry odstranit zbytečné chyby a musíme v tom pokračovat i nadále. Myslím, že dnes jich bylo opět méně, ale hlavní je, že jsme vyhráli," řekl Dacjuk. Dalším soupeřem ruských hokejistů bude až ve čtvrtek česká reprezentace, která ještě předtím nastoupí v úterý proti Švýcarsku.

"Všichni víme, že nejdůležitější zápasy nás teprve čekají," dodal Kaprizov, který na turnaji nasbíral již šest bodů za čtyři branky a dvě asistence. "Nejsme zklamaní, že jsme tentokrát nedali sedm branek. Hráli jsme proti dobrému týmu a výsledek 6:0 není špatný," pousmál se útočník Maxim Šalunov.

Skupina A (Kodaň) Rusko - Bělorusko 4:0 (1:0, 3:0, 2:0) Branky a nahrávky: 6. Dacjuk (Dadonov), 26. Šalunov (Barabanov, Kablukov), 30. Kablukov (Barabanov, Trjamkin), 40. Dacjuk (Chafizullin, Šalunov), 46. Mamin (Zajcev), 48. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Sjöqvist (Švéd.) - Lhotský (ČR), McCrank (Kan.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 6360. Sestavy: Rusko: Šesťorkin - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Něstěrov, Chafizullin, Trjamkin, Jakovlev - Michejev, Andronov, Mamin - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučněvič, Anisimov, Grigorenko - Šalunov, Kablukov, Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov. Bělorusko: Trus - Lisovec, Chenkel, Korobov, Vorobej, Děnisov, Djukov, Falkovskij, Ustiněnko - Pavlovič, Kovyršin, Suško - Matěruchin, Kitarov, Drozd - Linglet, Šarangovič, Platt - Děmkov, Razvadovskij, Gavrus. Trenér: Dave Lewis.

USA - Německo

Hokejisté USA porazili v základní skupině B mistrovství světa v Herningu Německo 3:0. Američané i potřetí zvítězili, naopak finalisté olympiády na první výhru nadále čekají. Až do poloviny utkání byl stav bezbrankový, pak se trefil Patrick Kane, jenž si pak připsal ještě dvě nahrávky. Gólman Keith Kinkaid vychytal po předchozím duelu s Dány (4:0) znovu čisté konto.

Do druhé branky se od začátku postavil Treutle a právě on dlouho držel naděje Němců. Američané začali vlažněji, přesto se dostali v polovině úvodní třetiny do dvou obrovských šancí. V první Kane nabídl v přečíslení dvou na jednoho gól DeBrincatovi, jenže ten minul odkrytou branku. O chvilku později dorážel do prázdné brány Atkinson, ale Treutle mu fantastickým zákrokem gól ukradl.

White neuspěl proti německému brankáři ani ze sólového úniku, Treutle pak čaroval při oslabení, jenže celkem čtyři menší tresty během prvních devíti minut druhé části se nakonec staly Německu osudnými. Více než minutovou přesilovku pět na tři ještě sice Američané nevyužili, ale pak se při hře v pěti proti čtyřem prosadil ranou bez přípravy Kane.

"Od Johnnyho přišla skvělá přihrávka, bylo potěšení dostat ji na hokejku," ocenil Kane Gaudreaua. "Byl to pro nás moc důležitý gól, vždyť to bylo stále 0:0. Němci navíc byli velmi silní, takže bylo jedině dobře, že jsme do vedení šli my," doplnil Kane.

Uběhlo jen 28 vteřin a Němci museli znovu do čtyř. Pálil opět Kane, tentokrát se však odražený kotouč zatoulal na hůl Ryana, jenž snadno zvýšil na 2:0. "Měli jsme už předtím přesilovky, ale až pak se nám povedlo proměnit jednu a chvilku potom i druhou. Když využijete nabídnuté přesilovky, získáte sebevědomí," podotkl Kane. Dlouhých 82 vteřin pak hráli pět na tři i Němci, ale místo snížení byli rádi, když již proti čtyřem soupeřům opět neinkasovali - Treutle vychytal v nájezdu tentokrát Larkina.

Když pak v polovině třetí dvacetiminutovky udělal obrovskou chybu při snaze nahrát odrazem o zadní hrazení Jonas Müller, jenž místo toho našel jen Kanea, který připravil třetí gól DeBrincatovi, bylo jasné, že Němci už nenajdou sílu na zvrat. Nakonec se přes velkou šanci Yannica Seidenberga a Plachtovu bombu do horní tyče nedočkali ani čestného úspěchu.

"Místo toho, abychom našli cestu, jak zápasy vyhrávat, nacházíme všechny možné jiné cesty, jak je prohrát," prohlásila hvězda německého týmu Leon Draisaitl. "Je to frustrující, ale musíme to vyhnat z hlavy. Musíme chodit rychleji z našeho pásma, méně ztrácet puky a snížit počet vyloučených," nastínil recept před duelem s Korejci.