Rychlý konec. Rakouský obránce po hitu na koleno na MS končí

Smutná zpráva. Rakouský hokejový obránce Steven Strong končí na světovém šampionátu. Po nevybíravém faulu od Švýcara Svena Andrighetta má Strong vážně poraněné koleno a na turnaji musí předčasně skončit. Švýcarský útočník za tento zákrok vyfasoval trest na jedno utkání.

Vše se odehrálo ve druhé třetině utkání skupiny A za stavu 2:0 pro favorizované Švýcary. Situace vypadala zprvu poměrně nevinně. Andrighetto se potkal s rakouským protihráčem v rohu kluziště a místo aby se mu vyhnul, trefil ho kolenem. Pětadvacetiletý rakouský bek opustil led na nosítkách a podle týmových informací má poraněné vazy.

#SUIvsAUT After a massive hit on @hockeyaustria's Steven Strong, @SwissIceHockey's Andrighetto is thrown out of the game.



Strong leaves the ice on a stretcher. pic.twitter.com/2OVvHCHXCt