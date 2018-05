Sklenička: Nabídky neřeším, teď si užívám šampionát

První účast na velké mezinárodní akci si užívá hokejový obránce David Sklenička a s každým zápasem na mistrovství světa v Dánsku se cítí lépe. Jednadvacetiletá opora Plzně by i díky svým výkonům mohla zamířit z extraligy na premiérové zahraniční angažmá. Nabídkami se ale Sklenička v současné době nezabývá.

"Snažím se to moc nevnímat. Užívám si, že jsem tady. Co bude potom, až to tady skončí, to se teprve uvidí. Zatím to neřeším," řekl Sklenička, o něhož se začaly zajímat kluby z KHL i NHL. Prožívá nejlepší sezonu v dosavadní kariéře. "Jelikož jsem se podíval na mistrovství, tak asi jo."

Je jedním ze tří nováčků v české obraně na turnaji takového formátu vedle klubového spoluhráče Michala Moravčíka a Filipa Hronka z farmy Detroitu v Grand Rapids.

"Nějaká nervozita ze začátku určitě byla. Už si to sedlo, první dva zápasy to nebylo úplně ono a doufám, že se to bude zlepšovat každým zápasem," uvedl Sklenička.

Hodně mu pomáhají zkušenější hráči a asistent trenéra Jaroslav Špaček, který má na starost obránce. Sklenička jej navíc dobře zná z působení v Plzni. "Kluci jsou v tomhle super a Jarda Špaček taky. Poradí nám co a jak," podotkl Sklenička.

S Moravčíkem bydlí na pokoji a vzájemně si premiéru ulehčují. "Bavíme se o tom hodně, možná mám to i pomohlo, že jsme tady ve dvou, než kdybych tady byl sám," uvedl.

Skleničkovu premiéru na mistrovství světa si nenechali ujít jeho blízcí. "Mám tady celou rodinu i přítelkyni, určitě jim za tu podporu moc děkuju. Ve volných dnech jsem se s nimi párkrát viděl. Na chvíli si od toho všeho odpočinete. Těch dnů není moc a musíme se vždycky co nejlíp připravit na další zápasy," dodal Sklenička.