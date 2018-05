Slovensko se trápilo s Rakouskem, Korea se opět neprosadila

Korea - Lotyšsko 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Branky a nahrávky: 12. Meija (Rubins), 19. Keninš (Balcers, Abols), 29. Roberts Bukarts (Karsums, Sotnieks), 42. Balcers (Indrašis, Abols), 60. Roberts Bukarts (Abols, Indrašis). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Mayer (USA) - Kilian (Nor.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 9:2. Využití: 0:2. Diváci: 5227. Korea: Dalton - Plante, O Hjon-ho, I Ton-ko, Regan, Young, Kim Won-čon, So Jong-čon - I Jong-čon, Pak Čin-kjo, Šin Sang-hun - Swift, Čo Min-ho, Radunske - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, An Čin-hi - Kim Won-čong, Pak U-sang, Šin Sang-u - Čon Čong-u. Trenér: Pek Či-son. Lotyšsko: Merzlikins - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Freibergs, Rubins, Zile - Roberts Bukarts, Džerinš, Indrašis - Karsums, Abols, M. Redlihs - Keninš, Pavlovs, Balcers - Rihards Bukarts, Jevpalovs, Meija - Razgals. Trenér: Bob Hartley.