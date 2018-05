Slovensko slaví další výhru, Američané odvraceli senzaci

Hokejisté Slovenska porazili ve svém čtvrtém zápase na mistrovství světa v Kodani Francii 3:1 a druhou výhrou zvýšili své šance na postup do čtvrtfinále. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Dávid Buc. Slováci mají aktuálně sedm bodů a jsou čtvrtí ve skupině A, Francie je se třemi body šestá. Američané pak prožili trápení, kdy s Lotyši dokonce prohrávali, nakonec ale vyhráli alespoň po prodloužení.

Slovensko - Francie

"Pětatřicet minut jsme hráli slušný hokej, vedli jsme 2:0. Inkasovaný gól nás ale přibrzdil a ve třetí třetině jsme se už více soustředili na obranu. Prakticky až do poslední minuty. Vyšlo nám to a vítězství je vzpruha do dalších zápasů," řekl Buc.

Do slovenské branky se vrátil uzdravený Čiliak, moc práce ale neměl. V 5. minutě se sice Treilleho střela otřela o brankovou konstrukci, zaměstnanější byl však Hardy.

Skóre se poprvé změnilo v 6. minutě, kdy přečíslení dva na jednoho vzorově zakončil Bondra. Slováci poté nevyužili tři přesilové hry, ve 23. minutě ale zvýšili. Hardyho překonal pohotově dorážející Buc.

Čiliak čekal na první zákrok ve druhé třetině až do první francouzské přesilovky. V ní neinkasoval, ale ve 34. minutě ho prostřelil Claireaux a zdramatizoval duel. Vyrovnat se ale Francouzům nepodařilo, i když ve třetí části měli několik slibných šancí. "Marek Čiliak podal dobrý výkon, i když na něj neletělo moc střel, což je pro brankáře vždy těžké," řekl trenér Craig Ramsay.

Poslední slovo měl nakonec při power play soupeře povýšené vyloučením Marcinka obránce Čajkovský. Krátce předtím skóroval i Nagy, rozhodčí však jeho branku po přezkoumání odvolali.

"Závěr byl těžký, ale nakonec jsme to zvládli," oddechl si Čajkovský. "Vítězství nás určitě povzbudí a před zápasy se silnými soupeři budeme klidnější. Švédové jsou velmi techničtí a výborní bruslaři. Nemusíme se jich ale bát, jen musíme hrát zodpovědně," dodal urostlý obránce a poukázal k sobotnímu utkání.

Francouzi litovali zbytečných chyb. "Makali jsme 60 minut, ale opět jsme zaplatili za naše chyby. Pořád se opakuje to samé a platíme za to. Mohli jsme mít body, ale nemáme nic. Musíme se soustředit od začátku do konce. Dnes jsme to neudělali a zaplatili jsme za to," řekl obránce Yohann Auvitu.

Skupina A: Slovensko - Francie 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky a nahrávky: 6. Bondra (Buc, Svitana), 23. Buc (Svitana, Bondra), 60. Čajkovský (Buc) - 34. Claireaux (Perret, Janil). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Jeřábek (ČR) - Jensen (Dán.), Kilian (Nor.). Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5855. Sestavy: Slovensko: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Ďaloga, Graňák, Jaroš, Fehérváry, Jánošík, Grman - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, Hovorka, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Kudrna, Marcinko, Cingel. Trenér: Craig Ramsay. Francie: Hardy - Manavian, Auvitu, Hecquefeuille, Chakiachvili, Janil, Raux - Fleury, S. Da Costa, Rech - T. Da Costa, Guttig, Treille - Claireaux, Texier, Douay - Perret, Ritz, Leclerc - Lamperier. Trenér: Dave Henderson.

USA - Lotyšsko

Oba týmy se hned během úvodní desetiminutovky prostřídaly dvakrát při hře v početní výhodě. Při druhém trestu Lotyši pykali za špatné střídání a stejnou chybu kuriózně zopakovali již o necelou minutu později, takže Američané dostali dárek v podobě přesilovky pět na tři. Přesně v okamžiku, kdy první z trestů skončil, otevřel skóre dorážkou důrazný Kreider.

Američané byli sice lepší, ale jako kdyby místy trošku šetřili síly. A i když se zdálo, že mají utkání pod kontrolou, z klidu je vytrhl zdánlivě nenápadný moment z 18. minuty, kdy zkusil štěstí Balinskis. Jeho nepříliš nebezpečnou ránu přesměroval holí bránící Lee a Kinkaid byl bez šance zasáhnout. Favoritovi mohl záhy vrátit těsné vedení Atkinson, jenže Merzlikins ho vychytal.

Blugers mohl dokonat obrat hned zkraje druhého dějství, jenže Kinkaid byl proti. Otočku Lotyšů ale nakonec pouze oddálil. Nešťastník okamžiku při inkasovaném gólu Lee se navíc ve 23. minutě provinil proti pravidlům a Lotyši to potrestali - po Indrašisově pokusu se kotouč zamotal pod Kinkaidem v brankovišti a na správném místě ve správnou chvíli byl Džerinš. Odpověď přišla až ve 38. minutě, kdy White prostřelil mezi betony Merzlikinse.

Na začátku třetí dvacetiminutovky mohl Lee dokonat osobní dílo zkázy, když tečoval pokus, který vyslal Rihards Bukarts, kotouč však zazvonil na tyč za Kinkaidovými zády. Američané pak mohli rozhodnout při přesilovce v 56. minutě, ale nechali si to až na prodloužení, kdy se před nimi možnost početní výhody otevřela znovu. Atkinson si puk přikopl pohotově nohou a zasunul ho za tyčí bleskově do branky.