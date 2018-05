Spolupráce s Plekancem funguje. Jsme tu pro tým, řekl Horák

Proti Bělorusku si připsal první kanadský bod na letošním mistrovství světa. Po krásné akci Plekance měl jednoduchou úlohu, když byl nehlídaný před zcela odkrytou klecí. Horák letos v reprezentaci plní odlišnou roli než dříve, se svojí pozicí je ale spokojený.

"Moje pozice nestojí na tom, že budu dávat hattricky. Gól mě těší, ale moje úkoly jsou hlavně defenzivní. Hlavně v oslabeních si musím odvádět to, co mám," řekl novinářům Horák.

Při své premiéře na světovém šampionátu zářil. Posbíral šest kanadských bodů za tři branky a tři asistence. Produktivní byl i na olympiádě v Koreji, kde si připsal čtyři gólové asistence. Letos však ve čtvrté formaci nemá tolik prostoru se ukázat.

"Nebral jsem to tak. Jsem tady za nároďák, a když se trenéři rozhodnou nasadit někoho jiného, nebude mě to štvát. Chci vyhrát pro tým a pro národ, ne pro sebe osobně," prohlásil Horák a je rád za výrazné posílení týmu. "Útočnou sílu obrovsky zvýšili, jsou to páni hokejisti. Hodně nám pomůžou, je radost se na ně koukat," připojil k Pastrňákovi s Krejčím.

V zápase s Běloruskem se prosadil v pravou chvíli, svojí trefou totiž navyšoval na dvoubrankový rozdíl, a tak uklidnil celý český tým. Při gólu těžil ze skvělé práce Plekance, který pro svého parťáka přichystal snadnou práci.

"Říkal jsem si, že měl střílet. Koukal jsem, že jede až za bránu. Nakonec mi to teda parádně vrátil. Pleky je úžasný hráč. Když máte na centru takového člověka, je to radost hrát," chválil Horák oporu týmu, která plní především defenzivní úkoly.

"Měli jsme štěstí, že ty góly tam napadaly hned ze začátku. Další dvě třetiny byly ale z naší strany docela špatné. Měli jsme je přehrát daleko víc. Každopádně bereme body, za to jsme rádi," prohlásil útočník Podolsku.

Český výběr se kromě vítězství mohl radovat ještě z čistého konta. O to se zasloužil zejména Pavel Francouz, který za svá záda nepustil jediný puk, úplně jednoduchou úlohu ale také neměl.

"Říkali jsme si, že to nesmíme pustit. Párkrát se stalo, že jsme ty šance zbytečně přehrávali, ale ono přeci jen, když vedete 3:0, máte to v hlavě a ta koncentrace už není taková. Na druhou stranu stávat by se to na téhle úrovni nemělo. Polevili jsme a jenom díky (brankáři) Pavlu Francouzovi, který tam pak něco pochytal, to nesnížili," řekl Horák.