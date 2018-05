Švýcaři ovládli v prodloužení alpské derby, uspělo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska porazili ve svém prvním zápase na mistrovství světa Rakousko 3:2 v prodloužení. Utkání v Kodani rozhodl v 64. minutě útočník Enzo Corvi, který si v duelu s nováčkem stejně jako spoluhráč Nino Niederreiter připsal dva kanadské body. Prodlužoval se také duel skupiny B mezi Norskem a Lotyšskem, v němž se ze zisku dvou důležitých bodů radují po skvělém obratu hosté.

Rakušané se v elitní skupině MS představili poprvé od roku 2015, museli se však ještě obejít bez hlavní hvězdy. Útočník Philadelphie Michael Raffl by se k týmu měl připojit až po víkendu.

Již ve 3. minutě mohl Rakousko posunout do vedení v oslabení Hofmann, brankáře Genoniho ale nepřekonal. I díky tomu se Švýcaři mohli dostat do vedení, gólman Starkbaum sice předvedl několik skvělých zákroků, nakonec však kapituloval po chybě Ulmera v rozehrávce a střele Niederreitera v závěru první třetiny.

Po přestávce zvýšil Haas, ale následně Švýcarům zkomplikoval situaci faul Andrighetta, který kolenem zranil Stronga a s pětiminutovým trestem putoval do kabin. A Rakušané dlouhou přesilovou hru využili ke snížení. Genoniho překonal Zwerger.

Favorizovaní Švýcaři měli výraznou střeleckou převahu, vytvářeli si šance, ale překonat brankáře Salcburku se jim nedařilo. A ve 47. minutě Rakušané vyrovnali, Genahl využil chybu obránce Kukana a přižil tým k překvapivému bodovému zisku.

Vítěze utkání nakonec určilo až prodloužení, ve kterém Starkbauma překonal Corvi. Rakouský brankář utkání skupiny A zakončil s 38 zákroky.

ICYMI: Take a look at all of the great moments from today's @SwissIceHockey vs @hockeyaustria game in Copenhagen.



WARNING: This video includes some incredible goals and saves. pic.twitter.com/Nw9AowZc9E