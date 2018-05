Švýcaři se trápili s Běloruskem, Němci přehráli Koreu

Proti outsiderovi se dlouho trápili, nakonec ale švýcarští hokejisté souboj s Běloruskem na mistrovství světa v Dánsku zvládli. Vítězství 5:2 třemi body řídil útočník Timo Meier, který na šampionát přiletěl po vyřazení San Jose v play-off NHL. Roli favorita splnili ve druhé skupině i Němci, slabým Korejcům dali šest branek.

Švýcarsko - Bělorusko

Hokejisté Švýcarska porazili ve svém čtvrtém zápase na mistrovství světa v Kodani Bělorusko 5:2 a s devíti body si upevnili třetí místo ve skupině A. Dvěma góly se na výhře podílel Joël Vermin, branku a dvě asistence si při premiéře na turnaji připsala posila ze San Jose Timo Meier. Bělorusko pod vedením nového hlavního trenéra Sergeje Puškova, který nahradil odvolaného Davea Lewise, počtvrté prohrálo a je poslední.

Švýcaři nastoupili k utkání jen 17 hodin po skončení duelu proti české reprezentaci a na jejich výkonu to bylo znát. Sice se hned po 97 sekundách dostali do vedení zásluhou Vermina, výraznější tlak si ale nevytvořili.

A Bělorusové ve značně pozměněné sestavě oproti předešlým vystoupením dokázali ještě v první třetině otočit vývoj. Nejprve vyrovnal Platt, poté překonal brankáře Berru kapitán Pavlovič. Švýcaři ale v 19. minutě srovnali krok, Andrighetto překonal gólmana Karnauchova dorážkou téměř z nulového úhlu.

Do vedení se favorit dostal 15 sekund před koncem druhé třetiny a na třetí brance se stejně jako na předešlém zásahu podílela asistencí čerstvá posila z NHL Meier. Tentokrát byl autorem gólu pohotově dorážející Vermin. Dvoubrankový náskok Švýcarům zajistil ve 43. minutě Corvi a poté si ještě premiérový gól v reprezentaci připsal Meier.

Dalším soupeřem Běloruska bude v pátek český národní tým, který ještě předtím ve čtvrtek nastoupí proti Rusku.

Skupina A (Kodaň): Švýcarsko - Bělorusko 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 2. Vermin (Niederreiter, Untersander), 19. Andrighetto (Meier), 40. Vermin (Meier), 43. Corvi (Diaz), 47. Meier (Andrighetto, Hofmann) - 6. Platt (Linglet, Djukov), 11. Pavlovič (Kovyršin, Matěruchin). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Rantala (Fin.) - Davis (USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 5445. Švýcarsko: Berra - Diaz, Müller, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Niederreiter, Corvi, Moser - Andrighetto, Vermin, Meier - Scherwey, Haas, Hofmann - Baltisberger, Schäppi, Rod - Riat. Trenér: Patrick Fischer. Bělorusko: Karnauchov - Děnisov, Vorobej, Djukov, Korobov, Chenkel, Lisovec, Falkovskij - Linglet, Šarangovič, Platt - Pavlovič, Kovyršin, Matěruchin - Kislyj, Razvadovskij, Gavrus - Drozd, Kitarov, Levša - Děmkov. Trenér: Sergej Puškov.

Německo - Korea

Hokejisté Německa porazili v utkání skupiny B na mistrovství světa Koreu přesvědčivě 6:1. Stříbrný tým z olympijského turnaje se na čtvrtý pokus dočkal v Herningu první výhry, naopak Korea zůstává bez bodu poslední. Dva góly dal Yasin Ehliz, tři body za gól a dvě nahrávky si připsali Leon Draisaitl a Yannic Seidenberg, třikrát asistoval Matthias Plachta.

Favorizovaným Němcům, kteří v předchozím průběhu šampionátu nastřádali pouze dva body, pomohla do vedení v polovině úvodní třetiny první přesilovka zápasu. Draisaitl si na kruhu pro vhazování srovnal puk na holi, jeho tvrdá rána zápěstím byla dvakrát tečovaná a prošla brankáři Daltonovi mezi betony. Radunske mohl vyrovnat, ale Treutle byl proti.

Také druhý gól vstřelili Němci při početní výhodě, jejíž většinu si přenesli do druhého dějství. Dorážkou zblízka se v pádu prosadil Ehliz. Další přesilovku z 28. minuty sice Německo nevyužilo, ale 20 sekund po návratu Radunskeho do hry se povedenou ranou od modré čáry prosadil Hager. Ještě do druhé přestávky zvýšil z hranice brankoviště Tiffels.

Na začátku třetí části se vyznamenal Treutle. Ve 49. minutě pak Kahun připravil druhou trefu v utkání pro Ehlize, jenž bez přípravy zacílil nechytatelně pod horní tyčku. Třetí přesilovku pak využil Yannic Seidenberg. Korejci se nakonec dočkali alespoň druhé trefy na šampionátu. Jejich gólové sucho ukončil po dlouhých 204 minutách Radunske.

Skupina B (Herning): Německo - Korea 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Branky a nahrávky: 11. Draisaitl (Plachta, Y. Seidenberg), 21. Ehliz (Plachta, Y. Seidenberg), 30. Hager (Holzer, Draisaitl), 35. Tiffels (Michaelis), 49. Ehliz (Kahun, Draisaitl), 53. Y. Seidenberg (Plachta) - 58. Radunske (An Čin-hi). Rozhodčí: Hribik (ČR), Kaukokari - Suominen (oba Fin.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:9, navíc J. Müller, Holzer (oba Německo) oba 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 7092. Německo: Treutle - Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner - Michaelis, Tiffels, Noebels - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Plachta, Hager, Eisenschmid - Krämmer, Pietta, Wiederer - Höfflin. Trenér: Marco Sturm. Korea: Dalton - Young, Kim Won-čon, Plante, O Hjon-ho, Regan, I Ton-ko, od 41. navíc So Jong-čon - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, Radunske - Swift, I Jong-čon, I Čong-hjon - Šin Sang-hun, An Čin-hi, Pak Čin-kjo - Kim Won-čong, Pak U-sang, Čon Čong-u - od 41. navíc Šin Sang-u. Trenér: Pek Či-son.

Finsko - Dánsko

Utkání skupiny B začíná ve 20.15.

Švédsko - Rakousko

Utkání skupiny A začíná ve 20.15.