Tým, co ční nad dalšími. Kanada by si měla vzít titul zpátky

Kanada má zlato ze světového šampionátu v roce 2015, nejcennější kov získala i o rok později. Loni v Německu ji ve finále zastavili Švédové a favorizovaná země se musela spokojit jen se stříbrem. Přesto ale není pochyb o tom, že borci z kolébky hokeje jsou v posledních letech o level výš než celý zbytek světa. Na letošním mistrovství, které v Dánsku startuje už v pátek, by to tým kolem Connora McDavida měl potvrdit.



V olympijském roce se v minulosti často stávalo, že zámořským hvězdám se po náročném ročníku už nechtělo trmácet do Evropy, a turnaj tak byl o řadu velkých jmen ochuzen. Letos je to však jiné. NHL poprvé od roku 1998 odmítla pustit své hráče na hry pod pěti kruhy, reprezentační vrchol sezony tak přijde až teď v květnu - v Kodani a Herningu.



A na soupiskách jednotlivých zemí je to znát. Connor McDavid, Patrick Kane, Sebastian Aho, Arťom Anisimov nebo Mikael Backlund. Světový šampionát by při pohledu na nominace měl určitě nabídnout lepší hokej, než který se v únoru hrál v Pchjongčchangu. Jedna sestava se však proti ostatním zdá být výrazně silnější.



Jak bývá zvykem - kanadský trenér Bill Peters poskládal mužstvo kompletně z hráčů NHL, nechybí v něm několik mistrů světa. Hokejisté ze země javorového listu se sešli až krátce před turnajem, v jediném přípravném utkání přehráli Lotyšsko 6:1. Zatímco evropské týmy se průběžně dávají dohromady celou sezonu, Kanada tuhle možnost nemá. V posledních letech se ale nezdá, že by to pro ni měl být sebemenší problém.



Nabitý útok tvoří kromě zmíněného McDavida, nejproduktivnějšího borce posledních dvou sezon NHL, třeba jeho spoluhráč z Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins, střelec NY Islanders Jordan Eberle nebo skvělé duo ze St. Louis Brayden Schenn, Jaden Schwartz.



Obrannými pilíři by měli být Aaron Ebklad s Coltonem Paraykem, v brankovišti čeká reprezentační debut Darcyho Kuempera z Arizony a Curtise McElhinneyho z Toronta. Možná tady by se dala nalézt jediná potenciální slabina kanadského výběru, obrovská útočná síla ale možné pochybnosti zahání.



"Máme mix mladých hráčů i zkušených veteránů," popsal složení svého týmu spokojený kouč Peters. Kapitánem bez okolků udělal jedenadvacetiletého McDavida, šikovný útočník si ze zvýšeného tlaku nedělá těžkou hlavu. A bylo by překvapení, kdyby Kanaďany nedovedl minimálně k medaili. Hlavní cíl však je ten nejvyšší. Kanaďané by zase měli ukázat, že jsou před ostatními napřed.