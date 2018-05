Výhra nad Švýcary? Týmový charakter přemohl zbytečné fauly

Nakonec to zvládli. Hokejisté české reprezentace vyválčili ze svého třetího představení na světovém šampionátu v Kodani důležité dva body, když porazili výběr Švýcarska na samostatné nájezdy. Výhra se však kvůli mnohdy až zbytečným přestupkům proti pravidlům, za něž národní tým vyfasoval celkem šestadvacet trestných minut, nerodila vůbec snadno. Vnitřní síla mužstva nakonec dokázala častou nedisciplinovanost zastínit, ale v příštích utkáních by se něco takového už nemuselo povést.

Tři zápasy, čtyři body. Toť prozatímní bilance národní týmu na světovém šampionátu v Dánsku, kde se po dlouhých šesti letech snaží vybojovat vysněnou medaili. Dosud poslední vítězství, které svěřenci Josefa Jandače zaznamenali proti slušně hrajícím Švýcarům, lze považovat za malý zázrak.

Důvod? Nedisciplinovanost. V utkání se zemí helvétského kříže zaznamenal český výběr jedenáct vyloučení, což je na vrcholový turnaj až neuvěřitelně velké číslo. Tím spíš, že za hru vysokou holí obdrželi Šulák s Faksou dvojnásobné tresty. Celkem tak tým kolem kapitána Romana Červenky vyfasoval šestadvacet trestných minut. Negativní bilance zároveň přinesla reprezentaci nelichotivou druhou příčku v tabulce nejhorších týmů v oslabení.

A právě to se málem stalo Čechům osudným. Momentálně třetí tým tabulky kodaňské skupiny A totiž dokázal početní výhodu třikrát využít, čímž se vždy dostal do vedení a určoval tempo hry. "Disciplína byla špatná. Tím, že dotahujeme nebo otáčíme zápasy, přijdeme o spoustu sil. Stálo nás to hodně nervů," řekl po duelu trenér Jandač.

Na druhou stranu jeho kádr prokázal velkou sílu a charakter, což je pro následující mače hodně důležitá vlastnost. Když usedl za nepříznivého stavu 1:3 na trestnou lavici uzdravený brněnský obránce Jakub Krejčík, málokterý fanoušek věřil v bodový zisk. Ten se však nakonec právě díky pevné vůli dostavil.

"Je to obrovská vzpruha. Tým ukázal, že má sílu, už několikrát a věřím tomu, že jak půjdeme turnajem dál, tak v kritický moment všechny tyto zážitky zužitkujeme a víc a víc nás to semkne," uvedl Pavel Francouz, jenž si připsal pětadvacet důležitých zákroků a vychytal šest samostatných nájezdů.

Pokračovat v tomto herním stylu by se však mohlo krutě nevyplatit. Přestože se národní tým po "klasicky" nepovedené první třetině a vlně mnohdy až nesmyslných faulů dokázal semknout a zvrátit špatný vývoj, v dalších soubojích to tak být nemusí. A troufám si tvrdit, že ani nebude.

Příští představení čeká Jandačovu družinu ve čtvrtek, kdy vyzve zatím stoprocentní Rusko, které je s bezmála sedmašedesáti procenty nejlepším exekutorem přesilových her. Ponaučí se omlazené mužstvo z chyb, vyvaruje se oslabení a dokáže za pomoci několika tisíc českých fanoušků překvapit velkého favorita?