Ztratili jsme body, ale věřím ve zlepšení, řekl Jandač po prohře

Čeští hokejisté po nepodařeném začátku sice sehráli se Švédskem v dalším průběhu utkání vyrovnanou partii, ale ve druhém vystoupení na mistrovství světa v Kodani porážku 2:3 neodvrátili. S úřadujícími mistry světa s 15 akvizicemi z NHL v sestavě prohrávali dvakrát o dvě branky a obrat jako v úvodním duelu proti Slovensku (3:2 v prodloužení) předvést nedokázali.

Kouč Josef Jandač litoval, že tým zůstal bez bodu. "Jestli jsme narazili na silný, nebo slabý tým, to nehraje roli. My jsme přišli o body a ty se počítají. Ale věřím tomu, že se hra bude zlepšovat. Těší mě, že tam byla bojovnost v obou zápasech," zhodnotil Jandač vstup do turnaje.

Proti Švédům Češi prohrávali už v osmé minutě 0:2. "V první třetině jsme hráli asi nejhůř, protože jsme šli do zápasu s trošku jiným záměrem. Bohužel jsme začali hrát nahoru dolů, Švédové nás přečíslovali a z toho vyplynul i první gól. Druhý gól jsme dostali klasicky v oslabení po nedůrazu a hru jsme začali lepšit až od druhé třetiny," řekl Jandač.

Podle něj tým místo stanovené taktiky navázal na otevřenou hru, kterou se mu podařilo v sobotu otočit výsledek se Slovenskem. "Potom jsme si k tomu něco řekli, do druhé třetiny jsme je už nepouštěli do přečíslení, pochopitelně si tam Švédové nějaký tlak vytvořili. Myslím si, že postupně se hra vyrovnávala," uvedl Jandač.

Ve 34. minutě vykřesal naději českému týmu na obrat v přesilovce pěti proti třem obránce Filip Hronek, ale v úvodu třetí třetiny vrátil Švédům dvoubrankový náskok Mika Zibanejad. "Udělali jsme zase ve třetí třetině takovou lacinou chybu, Chytil tam nevyhodil jasný puk z pásma. Mohli jsme být na kontakt. Pak jsme dali gól ještě docela brzo a v závěru jsme se pokoušeli ještě o power play, ale oni už si to pohlídali," doplnil Jandač.

Celkově měl z druhé poloviny utkání lepší dojem. "Začali jsme hlavně víc držet puk, v útočném pásmu jsme už vyhrávali souboje a udrželi jsme se tam déle. To bylo pozitivní, že jsme bojovali až do konce," uvedl Jandač.

Rozdíl v utkání udělala především elitní formace Švédska. Trio Rickard Rakell, Zibanejad a Mattias Janmark se postaralo o všechny góly Tří korunek a mělo další šance. "Špičkoví hráči. Když byli na ledě, dostávali jsme se do určitých potíží. Jsou to jedni z nejlepších hráčů na světě, tak je to vždycky těžké hlídat," uvedl Jandač.

Čeští útočníci se v utkání potýkali s tím, že je čároví sudí vykazovali často z vhazování. "Někdy tomu nerozumím já sám a ani hráči. Nejsem schopen to posoudit ze střídačky, když je to daleko. Nevím, co bych k tomu řekl. My jsme se na to připravovali, měli jsme na to i nějaké ukázky, ale to posuzování je takové všelijaké," podotkl Jandač.

Bez zraněného útočníka Martina Nečase zařadil Jandač do hry jen 11 útočníků, s rozšiřováním soupisky se rozhodl vyčkat. "První třetinu jsme točili tři centry, druhou křídla, která byla blíž ke střídačce. Měli jsme střídačku dál, chtěli jsme odlehčit centrům. Poslední třetinu už jsme hráli na tři lajny," uvedl Jandač.

Další duel čeká český tým v úterý proti Švýcarsku a se třemi volnými místy do pole bude Jandač nakládat i podle stavu Nečase a také obránce Jakuba Krejčíka s útočníkem Robinem Hanzlem, kteří ještě nebyli zapsáni a také se potýkají s problémy. "Zaprvé čekáme na Robina a zadruhé uvidíme, jak to bude vypadat s Martinem Nečasem, a podle toho budeme reagovat. U Martina to vypadá lepší, než to bylo včera. Myslím si, že by to nemuselo být tak hrozné, jak to vypadalo," podotkl Jandač.