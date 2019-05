Francouz už je v pořádku, sestava na Kanadu ale zůstává v utajení

Kompletní tým absolvoval sobotní rozbruslení hokejové reprezentace před večerním semifinále mistrovství světa s Kanadou. Na ledě už byl po lehčí viróze, která ho vyřadila ze čtvrtfinále s Německem, i uzdravený gólman Pavel Francouz, jenž by tak měl večer krýt záda Patriku Bartošákovi. Sestavu ale trenéři nadále tají.

"Je to další zápas v turnaji, pro nás samozřejmě hodně důležitý. Myslím, že budeme připravení. Jde o to, abychom od první do šedesáté minuty hráli hokej, co chceme. Cítím v mužstvu velkou sílu. Ty zápasy tady hrajeme dobře a věřím, že to kluci přenesou i do dnešního zápasu," řekl novinářům asistent trenéra Robert Reichel.

Kanaďané mají na turnaji stejnou bilanci jako český výběr - vyhráli sedm zápasů z osmi. "Kanada hraje velmi rychlý hokej, dobře forčekuje po celém kluzišti a snaží se neustále střílet nebo jinak dostat puk do prostoru před branku, kde je vždycky někdo připraven na teč nebo dorážku. Na zámořský výběr hrají až nezvykle týmově, drží hodně pospolu," uvedl Reichel.

Tréninku přihlíželi i hlavní kouč Kanady Alain Vigneault s asistentem Lindym Ruffem. "Nemluvili jsme spolu, věřím, že budeme moct prohodit pár slov po zápase, ale teď se soustředíme na nás. Je to důležitý zápas a nic jiného neřešíme," uvedl Reichel.

Dost možná i s ohledem na kanadské pozorovatele zařadili trenéři jen velmi bleskově cvičení, při němž bylo k vidění složení útočných formací. Nejednalo se ale pouze o zastírací manévr? "Dozvíte se večer," odrazil otázky na sestavu Reichel.

Také hlavní kouč Miloš Říha zavítal na rozbruslení Kanady. "Podívat se můžeme, ale my jsme na Kanadu připravení. Víme, co a jak hrají, takže myslím, že to rozbruslení už nic moc neukáže," poznamenal Reichel.

Oba soupeři půjdou do utkání s vědomím, kdo na koho zbude v závěrečných dvou nedělních zápasech šampionátu o zlato (20:15) a bronz (15:45). V 15:15 začne první semifinálová bitva mezi dosud zcela suverénním Ruskem a Finskem, které vyřadilo vítěze posledních dvou šampionátů Švédsko.

Zatímco Čechům by semifinálový úspěch zajistil medaili po sedmi letech čekání a finále by hráli poprvé od roku 2010, kdy v Německu slavili titul, Kanada by se do boje o zlato dostala již počtvrté za posledních pět šampionátů. V letech 2015 a 2016 zvítězila, útok na zlatý hattrick pak zhatili ve finále MS 2017 Švédové. Loni v Dánsku byli Kanaďané čtvrtí.

Čeští hokejisté se bez ohledu na konečný výsledek vrátí v pondělí. Zatímco do Bratislavy cestovali již v úterý 7. května vlakem, zpátky poletí letadlem. V Praze přistanou kolem druhé hodiny odpolední na terminál 3, následně je čeká tisková konference v hotelu Holiday Inn.