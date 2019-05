Jalonen vrátil Finy na piedestal. Zvítězila oddanost a odhodlání

Se zlatou medailí na krku zavítal mezi novináře po vítězném finále mistrovství světa proti favorizované Kanadě (3:1) Jukka Jalonen. Šestapadesátiletý trenér finského výběru se před sezonou vrátil na střídačku Seveřanů a pomohl jim k návratu na piedestal. Kouzlo Bratislavy zafungovalo - právě se šampionátem na Slovensku v roce 2011 se pojil do neděle poslední titul mistrů světa.

"Tohle jsou pro nás šťastné chvíle, ať už pro hráče nebo i pro mě samotného. Jsem hrdý a hrozně šťastný, čeho jsme dosáhli jako tým i země," prohlásil Jalonen.

"Byla to skvělá cesta - sedm týdnů, během nichž s námi vydrželo od samého začátku 11 kluků. Jsme hrozně silný tým mentálně, ale i fyzicky. Deset zápasů v 17 dnech. Za poslední dva zápasy jsme dovolili soupeřům vstřelit jediný gól. Rusko nám nedalo žádný. Myslím, že i to ukazuje charakter tohoto týmu, jeho oddanost a odhodlání," ocenil tým Jalonen.

Přiznal, že finále bylo pro Finy těžkým a náročným zápasem. "Kanada byla docela určitě nejlepším týmem, proti kterému jsme tady hráli. V první třetině jsme byli pod tlakem, ale druhou jsme odehráli vážně skvěle a ve třetí třetině jsme dali gól na 2:1," ohlédl se za bitvou o zlato Jalonen.

Finové prohráli třetí dějství na střely na branku 3:21, ale na góly v ní zvítězili 2:0 a rozhodli tak o svém vítězství. "Měli jsme i štěstí, ale tak to někdy chodí. Naštěstí jsme to udrželi. Byl to skvělý týmový výkon, stejně jako v semifinále proti Rusku. Odměnou je tenhle ohromný úspěch," uvedl Jalonen.

Bohem obdařený střelec

Klíčovou postavou výběru Suomi se stal během play off kapitán Marko Antilla. Více než dvoumetrový třiatřicetiletý obr v základní skupině za sedm utkání nebodoval. Pak ale v závěru základní hrací doby severského derby zajistil proti Švédům prodloužení, dal jediný gól semifinále do sítě Ruska a ve finále dvěma zásahy obstaral otočku z 0:1 na 2:1. Takže mu patří i vítězný zlatý gól.

"On hrál velmi dobře už v základní skupině, i když neskóroval a nepřipsal si ani žádný bod. Dostával se ale do šancí, jen se mu nepovedlo dostat puk do branky. Jeho lajna však odváděla i tak skvělou práci," připomněl Jalonen.

"No a když pak dáte čtyři góly ve třech zápasech proti týmům, jakými jsou Švédsko, Rusko a Kanada, je to vážně ohromující. A já jsem za něj hrozně šťastný. On není jedním z těch bohem obdařených střelců, on to má vydřené a hraje především pro tým," dodal Jalonen.

Právě týmový duch byl základem úspěchu. V pětadvacetičlenné nominaci Finů na šampionát figurovaly jen dvě posily z NHL - obránce Henri Jokiharju z Chicaga a útočník Juho Lammikko z Floridy. Jen sedm hráčů se předtím objevilo na velké mezinárodní akci. Jalonen ale odmítl, že by Finové nějak zvlášť těžili z toho, jak dlouho byli spolu.

"Měli jsme čtyřtýdenní kemp. Na soupisce máme 25 hráčů a z toho jich je 11, kteří jsou s námi od samého začátku, nikoliv 25, nebo 24. Pár hráčů přijelo, aby hráli až tady, stejně tak jako Kanadě a dalším týmům," podotkl Jalonen.

"Všechny evropské týmy měly ten program velmi podobný a měly na přípravu několik týdnů a přípravných zápasů, jen týmy Kanady a USA to měly jinak. Můj názor je, že není zrovna moc chytré, pokud pak nevyužijete žádné z těch kluků, co s vámi byli od začátku," řekl Jalonen.