Přijedou na olympiádu hráči z NHL? Šance prý existuje

Předseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel dál zastává svůj dlouhodobý názor, že mistrovství světa by prospělo zredukování počtu účastníků na 12 ze současných 16. Zároveň ale připustil, že změna by byla obtížná. Fasel vedle jiného potvrdil, že příští rok ve funkci skončí. Hokejový boss se rozmluvil i o šancích na to, že na olympiádu v Pekingu přijedou ti nejlepší z NHL.

Letošní šampionát přinesl opět dlouhou řadu zápasů, v nichž favorité vyjádřili převahu nad papírově slabšími soupeři výhrou s jednoznačným skóre. Celkem 18 z 56 utkání základní části skončilo rozdílem pěti a více branek, tedy prakticky každý třetí zápas.

Řada až příliš jasně se vyvíjejících duelů opět vyvolala otázky, zda světová špička zbytku světa znovu výrazně neutekla a jestli má být nejvyšší patro světového hokeje přístupné 16 účastníkům, jak je tomu od roku 1998.

"Já osobně si myslím, že nejlepší možný by byl formát s 12 týmy, ale je těžké tohle měnit," řekl Fasel na sobotní tiskové konferenci v Bratislavě.

Itálie v bratislavské skupině B, v níž hráli také Češi, inkasovala od Ruska debakl 0:10 a skupinu odehrála se skóre 5:48. Druhý nováček mezi elitou Velká Británie na tom nebyl o moc lépe, ve skupině A v Košicích bylo výsledné skóre Britů 9:41. I přesto se oba nováčci nakonec díky jediné výhře udrželi, což se stalo poprvé od roku 2006.

"A já jsem za to šťastný s ohledem na rozvoj hokeje v těchto zemích. Vím, že oba ty týmy si připsaly vysoké porážky, soustředily se hlavně na ten klíčový zápas a do té doby nebodovaly, ale není nic, co bychom s tímhle mohli dělat," podotkl Fasel.

"Je to celé o sportu a já věřím, že i tohle může oběma zemím hodně pomoci. Příští rok budeme mít zpátky nahoře Kazachstán a Bělorusko. Viděl jsem je hrát a ty týmy se zdají být velmi silné," dodal Fasel.

Zamlouvá se mu využívání videa, bývalý rozhodčí ale varoval, aby jeho používání nepřesáhlo únosnou mez. "Je to dobré například ve chvíli, kdy ověřujeme, jestli puk přešel celým objemem čáru, ale pokud skrze video budeme přehodnocovat čím dál víc rozhodnutí sudích, budeme tuhle hru zabíjet," varoval Fasel.

"Chci, aby dál rozhodovali sudí na ledě, i díky své bývalé profesi mám pro rozhodčí pochopení. Ano, udělají někdy chybu, ale i hráč mine prázdnou branku. On nárok na chybu má a rozhodčí ne? Také to jsou jen lidi," doplnil Fasel.

Ve funkci skončí

Fasel rovněž potvrdil, co avizoval již začátkem listopadu minulého roku - že v příštím roce po dlouhých letech na pozici šéfa IIHF skončí. Na další období už devětašedesátiletý Švýcar nebude kandidovat s ohledem na svůj věk. V čele federace je rodák z Fribourgu od roku 1994.

"Bude mi už sedmdesát, ve funkci jsem 26 let a mám pocit, že už je správný čas na odchod, i když kolem hokeje se budu pohybovat i nadále. Okolo mě je spousta mladších lidí, kteří mohou a chtějí rozhodovat o tom, jakým směrem světový hokej půjde. A už jsme zažili několik prezidentů, co setrvali až příliš dlouho a byli vyhozeni. Takhle to bude lepší," vysvětlil Fasel.

O Faselově nástupci se rozhodne během MS 2020, které se bude hrát právě v jeho rodné zemi. Za možného nástupce ve funkci prezidenta IIHF byl v listopadu považován šéf německého hokeje Franz Reindl.

Na hokejové mistrovství světa na Slovensko dorazilo takřka 120 hráčů z NHL. Stále otevřenou ale zůstává otázka, zda se zástupci nejlepší hokejové ligy světa vrátí po loňské odmlce v Pchjongčchangu také na olympiádu. Fasel zatím netuší, jak se budou jednání vyvíjet.

O olympiádě není jasno

"Včera jsem krátce mluvil s Donaldem Fehrem (výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA)," uvedl na tiskové konferenci v Bratislavě Fasel s tím, že bude hodně záležet i na vývoji situace ohledně kolektivní smlouvy v NHL.

Ta současná sice platí do konce sezony 2021/22, jenže když jedna ze stran vyjádří touhu po vyjednávání o nové už v září tohoto roku, vyprší s koncem ročníku 2019/20.

Fasel by měl rád jasno co možná nejdříve, zda má NHL zájem vrátit se pod olympijské kruhy v Pekingu 2022. I kvůli tomu, že funkci příští rok po dlouhých letech opustí. "Lidé říkají, že by podzim 2020 měl být jako lhůta, jenže já vím, jak Gary Bettman (šéf NHL) tahle ultimáta nesnáší," řekl Fasel.

Zároveň ale cítí, že pro hokej jako takový je důležité, aby se největších akci zúčastňovali ti nejlepší hráči. "Stoprocentně. Chceme ukazovat hokej na nejvyšší možné úrovni," prohlásil Fasel.

Turnaj v Pchjongčchangu výrazně ztratil na prestiži v porovnání s předchozími olympiádami, jichž se hráči NHL účastnili od Nagana 1998.

Fasel však současně zdůraznil, že nechce, aby se IIHF dostávala do časové tísně. "Vzpomeňte si, jak to bylo před Turínem 2006. Také se vše dohodlo na poslední chvíli. A byla to pro všechny noční můra, protože to vyžaduje zajištění velké spousty organizačních záležitostí."

NHL se už před loňskou olympiádou nijak netajila tím, že výrazně více než Korejská republika ji zajímá z pohledu možností trhu olympiáda v Číně v roce 2022.

"Když Mezinárodní olympijský výbor přidělil olympiádu Pekingu, rozhodně to vytvořilo větší příležitosti, než jsme si kdy mysleli. Je možné, že NHL na jednu olympiádu nepojede a pak třeba pojede na tu další. Tuhle možnost nikdo nevyloučil," prohlásil dříve Bettmanův zástupce Bill Daly.