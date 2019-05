Prokletí je u konce! Češi jsou po čtyřech letech v semifinále MS

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. V boji o finále je v sobotu čeká bitva s Kanadou, která otočila duel se Švýcarskem.

Na první změnu skóre se čekalo až do 34. minuty, kdy se prosadil útočník Jan Kovář. Po zaváhání brankáře Patrika Bartošáka ale Němci ještě do přestávky vyrovnali zásluhou Franka Mauera. V 45. minutě vrátil vedení na stranu Čechů kapitán Jakub Voráček. Další góly přidali Dominik Kubalík a Ondřej Palát, v závěru se ještě podruhé prosadil Kovář. Ten si připsal i nahrávku u Kubalíkova gólu.

V sobotu se svěřenci kouče Miloše Říhy utkají v semifinálovém souboji s Kanadou, která vyrovnala zápas se Švýcarskem až při power play 0,4 vteřiny před vypršením základní hrací doby. V prodloužení pak rozhodl Mark Stone.

Do brankoviště se postavil Bartošák, mimo sestavu zůstali bek Zámorský s útočníkem Vránou, vrátil se do ní naopak jiný mladík Chytil. Už ve druhé minutě měl velkou možnost poslat tým do vedení Kovář, jenže nedal. Češi následně nevyužili první přesilovku zápasu. Stejně jako Kovář dopadl v osmé minutě Palát.

Ve 13. minutě přišla první obrovská šance Němců: Draisaitl ujel, Bartošák ale druhého nejlepšího střelce základní části této sezony NHL vychytal. V ideální pozici před brankovištěm už se chystal zakončit Pföderl, Palátova sekera ho však o prakticky jistý gól připravila. Následnou přesilovku navíc zkrátil faulem Hager. Voráčkova teč skončila těsně před pauzou vedle.

Ve druhém dějství měli další šance aktivní Palát s Chytilem. Ve 34. minutě přihrál Draisaitl na útočné modré naslepo přímo na hůl Kovářovi, jenž měl sice proti sobě tři protihráče, přesto šel do zakončení a přes Seidenberga zamířil rychlou střelou Grubauerovi do protipohybu. Mohl tak v 50. zápase na MS oslavit desátý gól.

Palát pak spálil další příležitost a v 38. minutě si vybral první výraznější slabou chvilku na turnaji Bartošák. Za brankou špatně rozehrál, Tiffels od zadního hrazení našel ihned Mauera a bylo vyrovnáno. Voráček pak jen těsně minul Grubauerovu levou tyčku.

Úvod třetí části přinesl příležitosti na obou stranách, v té největší byl Frolík, odkrytou branku však přestřelil. V 45. minutě už to ale českému výběru vyšlo. Přečíslení tři na jednoho řešil Voráček sám, Grubauer jeho první pokus vyrazil, ale na dorážku už nestačil.

Brzy nato nebyl daleko od vyrovnání Draisaitl. Přesně v polovině třetiny zachránil situaci vkleče Rutta při Ehlizově zakončení zblízka. Přišla rozhodující fáze. V 52. minutě napálil puk z křídla Kubalík a vymetl horní růžek. Jen o 87 sekund později využil Grubauerova zaváhání Palát a zvýšil už na 4:1.

Němci sáhli na konci k takřka čtyřminutové power play, při níž Češi několikrát minuli prázdnou branku, ale Kovář si deset sekund před koncem přece jen vychutnal ještě jednou gólovou radost.

Finsko zvládlo severské derby

Finsko porazilo ve čtvrtfinále mistrovství světa v Košicích obhájce zlata z dvou předchozích šampionátů Švédsko 5:4 v prodloužení a ukončilo tak švédský sen o zisku třetího titulu za sebou. V sobotním semifinále se finský tým utká s dosud neporaženým Ruskem.

Finsko si vynutilo prodloužení až v závěrečné power play, kdy vyrovnal kapitán Marko Anttila. Hrdinou zápasu se pak stal Sakari Manninen, který rozhodl v čase 61:37 a navázal na předešlé tři asistence.

Finsku se ideálně vydařil vstup do zápasu: již po 60 sekundách otevřel skóre Mikkola, který prostřelil Lundqvista ve švédské brance. Vzápětí byl ale vyloučen Kiviranta a obránce Klingberg po 32 sekundách přesilové hry vyrovnal.

Do vedení Švédy posunul svým sedmým gólem na turnaji Hörnqvist, od kterého se odrazilo nahození Ekmana-Larssona. Hned na začátku druhé třetiny přidal další branku Elias Pettersson a posunul hráče Tří korunek do výraznějšího vedení.

Finové ale nerezignovali a ještě ve druhé části se jim podařilo vyrovnat. Nejprve snížil Lindbohm a ve 30. minutě po třetí Manninenově asistenci srovnal Hakanpää.

Švédové však krátce před druhým odchodem do kabin získali vedení zpět na svoji stranu. Gustafsson tvrdou ranou trefil kameru v brance, což rozhodčí postřehli až po přerušení hry a kontrole u videa.

Ve třetí třetině mohl úřadující šampiony přiblížit postupu do semifinále Nylander, pátý gól ale nepřidal a střelecky aktivnější Finové nakonec dokázali vyrovnat. Při power play se to podařilo Anttilovi.

V prodloužení poté Finsko udeřilo ještě jednou. Po rychlém protiútoku trefil horní rok švédské branky Mannien a odstartoval postupovou radost svého týmu.