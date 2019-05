Proti Německu bude chytat Bartošák, záda mu bude krýt Hrubec

Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinále mistrovství světa v Bratislavě proti Německu s Patrikem Bartošákem v brance. Jako dvojka bude na střídačce připravený Šimon Hrubec místo Pavla Francouze, který je zraněný.

Francouz při dobrovolném rozbruslení na ledě chyběl. "Má menší zdravotní problémy, které ale nebudeme blíže specifikovat. Na střídačce bude připravený Šimon Hrubec," řekl tiskový mluvčí týmu Zdeněk Zikmund.

Jinak ale realizační tým sestavu pro večerní zápas (20.15) tají. "Uvidíte večer, sestavu vám říkat nebudu. Bohužel," uvedl asistent trenéra Robert Reichel.

"Němce známe, měli jsme je za soupeře v přípravě, systém mají podobný. Budou houževnatí, mají dobrého brankáře a hráče, kteří umí rozhodnout zápasy. Nečeká nás nic lehkého, ale máme silné mužstvo. Věřím, že to zvládne," prohlásil Reichel.

V utkáních Euro Hockey Challenge 17. a 18. dubna v Karlových Varech, která vyhrál český výběr shodně 5:4, figurovalo devět hráčů z týmu, který v Košicích prošel skupinu jen se dvěma porážkami se zámořskými favority Kanadou a USA. Velkým posílením byl příjezd brankáře Philippa Grubauera.

"Nijak zvlášť se na něj ale nepřipravujeme. Máme přípravy podobné na každého soupeře a nechceme to měnit," podotkl Reichel.

Hlavní hvězdou Němců je útočník Leon Draisaitl, který dal v základní části NHL 50 gólů. "Víme, co je to za hráče. Je to ale o našem výkonu, jak k tomu my přistoupíme. Navíc v Edmontonu je v lajně s McDavidem, který mu hodně pomáhá. Dnes je to ale jiný zápas, v němž Draisaitl hraje za Německo," řekl Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Vrána.