Rusko uštědřilo lekci Švédsku, zámořský duel ovládla Kanada

Hokejisté Kanady porazili na závěr základní části mistrovství světa v Košicích tým Spojených států amerických 3:0, vyhráli skupinu A a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají se Švýcarskem. Čtvrtí Američané budou hrát s dosud neporaženým Ruskem. Kanaďané dnes podruhé za sebou a potřetí na turnaji neinkasovali, čisté konto udržel brankář Matt Murray.

Kanadě se stejně jako v předešlých dvou zápasech proti Německu a Dánsku vydařil začátek a již po 109 sekundách se dostala do vedení, když gólmana Schneidera překonal po chytré a nečekané Stoneově přihrávce zpoza branky Dubois.

Hráči Javorových listů byli aktivnější a v 9. minutě vedení navýšili. Po přečíslení dva na jednoho se prosadil Turris. Kanaďané v brance se spolehlivým Murrayem pak už zápas kontrolovali.

V polovině utkání mohl snížit z brejku Vatrano, ale trefil tyč. Ve 36. minutě se už Kanada radovala z třetího gólu, rozhodčí však Stoneovu trefu neuznali pro hru vysokou holí. Již o 33 sekund později Kanaďané skórovali znovu a tentokrát v souladu s pravidly. Vyprodaná Steel arena další gól neviděla, Murray potřeboval k čistému kontu 28 zákroků.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku Skupina A (Košice) Kanada - USA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Branky a nahrávky: 2. Dubois (Stone), 9. Turris (Mantha), 36. McCann (Turris, Fabbro). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Fraňo - Lhotský (oba ČR), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 2:2, navíc Mantha (Kan.) 10 min. Bez využití. Diváci: 7440. Sestavy: Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Theodore, Fabbro, Myers - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Henrique, Jost - Strome. Trenér: Alain Vigneault. USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Werenski, Skjei, Q. Hughes, Hanifin, Fox - P. Kane, White, DeBrincat - Keller, D. Larkin, J. van Riemsdyk - Kreider, Eichel, Gaudreau - D. Ryan, Glendening, Vatrano - Kunin. Trenér: Jeff Blashill.

Hokejisté Ruska porazili v posledním utkání skupiny B v Bratislavě Švédsko vysoko 7:4. Obhájci titulu utrpěli debakl i přesto, že po první třetině vedli. Ve druhém dějství ale šestkrát inkasovali, z toho tři góly vstřelila sborná během 188 vteřin mezi 35. a 38. minutou.

Rusové zůstali ve skupině stoprocentní a vyhráli ji s oslnivým skóre 36:7. Ve čtvrtfinále se střetnou s USA, čtvrtým celkem košické skupiny A. Právě na východ Slovenska se musí výběr Tre kronor přesunout za bitvou o nejlepší čtyřku. V severském derby vyzvou Finsko.

Švédové mohli ještě pomýšlet na prvenství ve skupině, jenže k tomu potřebovali vysokou výhru nad sbornou. Zároveň měli v rukách další osud českého týmu. Výhra 3:0 by Čechům přihrála první místo, přesně tříbrankový rozdíl od skóre 5:2 a vyšší by je naopak dostal na třetí místo a ve slovenské metropoli by mohli zůstat Seveřané.

Ti rozehráli zápas dobře, když v polovině osmé minuty otevřel skóre úspěšnou tečí Landeskog. Do první přestávky hráli Švédové ještě dvě přesilovky, vedení se jim ale navýšit nepodařilo. Ve druhém dějství přišel velký obrat. Už po 57 sekundách ho načal Anisimov. Markström se chvilku nato vyznamenal proti Kovalčukovi, ale ve 25. minutě dokonal obrat Dadonov, a když se pak před polovinou zápasu prosadil střelou z mezikruží ještě Ovečkin, bylo jasno.

Ne snad s ohledem na rozdíl ve skóre, ale proto, jak se Švédové sesypali. V čase 34:39 až 37:47 inkasovali během ruské smršti další góly od Kaprizova, Grigorenka a Malkina, přičemž poslední dva zásahy dělilo jen půl minuty. Alespoň kosmetickou úpravu ostudného debaklu zařídili ve třetí dvacetiminutovce Nylander, Ekman-Larsson a Klingberg, sedmý gól sborné vstřelil Orlov.