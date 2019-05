Sedm tref na mistrovství, Frolík se zařadil mezi rekordmany

Útočník hokejové reprezentace Michael Frolík se gólem na 3:1 do sítě Švýcarů v dnešním utkání světového šampionátu přiřadil k českým rekordmanům. Sedmou brankou na jednom MS napodobil Vladimíra Vůjtka a Martina Procházku, kteří sedm branek nastříleli shodně na turnaji v roce 1997.

Frolíkovi se v Bratislavě od začátku daří. K zařazení po bok dosavadních rekordmanů mu stačilo sedm zápasů, má tak průměr gól na utkání. A dnes svou střeleckou pohodu potvrdil, když s velkým přehledem proměnil sólový nájezd na Reta Berru chytrým zakončením po ledě mezi betony. "Jel jsem sám a i když to není můj blafák, napadlo mě to v poslední chvíli. Jsem rád, že to vyšlo," řekl Frolík novinářům.

První útočná formace, v níž je spolu s Jakubem Voráčkem a Dominikem Simonem, proti Švýcarům zářila. Celkem si připsala osm bodů díky třem gólům a pěti asistencím. Gólově se prosadili všichni. A kapitán Voráček, jenž navrch stihl jako Frolík i dvě nahrávky, je s 15 body (3+12) na šampionátu novým českým rekordmanem. Útočník Calgary je o pouhý bod za ním (7+7) a oba patří mezi nejproduktivnější hráče turnaje.

"'Voras' to prokazuje dlouhou dobu, že patří k nejlepším na světě. Dokazuje to celou kariéru v NHL. A že je v bodování vždycky vysoko, není náhoda. Je to výborný hráč a jsem rád, že si s ním můžu zahrát. Jsem rád, že nám ta chemie v lajně funguje. Síma (Dominik Simon) to výborně doplňuje. To hlavní nás ale pořád čeká," zdůraznil Frolík.

Přes dobře fungující souhru se snaží hodně komunikovat a spolupráci ještě vylepšovat. "Máme už nějaké zkušenosti. Spíš jde o přesilovku, já ji tolik nehraju, 'Voras' ji hraje pořád, tráví tam hodně času. Má víc zkušeností a snažím se ho hodně poslouchat. Ve Philly to hrají výborně a věci, co k tomu má, dávají smysl," podotkl Frolík.

Divoce se vyvíjející zápas s úspěšným výsledkem 5:4 bavil diváky, méně už ale trenéry. "Bylo to trošku nahoru dolů. Švýcaři dobře bruslili na začátku, měli dobrý pohyb, dělalo nám to trošku problém. Druhá půlka třetiny byla od nás dobrá. Dobře, že jsme vyrovnali a dostali se na koně. Druhá třetina byla super, napadalo nám to tam. Když pak vedete o dva góly ve třetí třetině, asi byste to měli udržet," připustil Frolík.

Místo toho byl ale v 57. minutě stav 4:4 a Češi vyhráli až po gólu Jana Rutty při power play Švýcarů, kteří potřebovali výhru o dva góly. "Je to asi poučení. Řekli jsme si, že po nich tolik nepůjdeme a budeme trošku zatažení, aby chodili do plné obrany a my vyráželi do rychlých protiútoků. Ale bylo to až moc statické, chodili nám po stranách a snadno se dostávali do pásma. Musíme zlepšit pohyb, aby se to neopakovalo," prohlásil Frolík.

Nechtěl příliš odhadovat, kam až může tým dojít se sebevědomím, jaké získal díky šesti výhrám ze sedmi utkání ve skupině. "Je to těžké. Je to turnaj o jednom zápase, jak se nachystáte. Hokej ale je o sebevědomí a doufám, že jsme si ho ve skupině vybudovali. Jen to musíme potvrdit. Záleží i na tom, na koho narazíte. Musíme se soustředit na svou hru, chyby tam byly a neměly by se opakovat," řekl Frolík.

Dvě branky mu chybí k tomu, aby vyrovnal i maxima z éry Československa. Po devíti gólech na šampionátech vstřelili Václav Nedomanský, Jan Klapáč (oba 1972), Eduard Novák (1975), Vladimír Martinec, Jiří Novák (oba 1976) a Jiří Lála (1983).