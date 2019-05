Vrána: Chci úspěch. Když mě trenér povolá, budu připravený

Před čtvrtfinále s Německem (5:1) vypadl útočník Jakub Vrána ze sestavy české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Bratislavě a čeká na možnost, kdy bude moci opět pomoci týmu na ledě. Loňský vítěz Stanleyova poháru s Washingtonem doufá v týmový úspěch a rád by k němu přispěl i svým střeleckým uměním. Netuší ale, kdy a jestli vůbec od kouče Miloše Říhy další příležitost dostane.

"Jsem jenom hráč a jsem tady od toho, abych makal. Přijel jsem z jednoho důvodu - udělat úspěch. Jestli se tak trenér rozhodl, tak se rozhodl. Nic s tím neudělám a budu pracovat, kdybych dostal šanci, abych byl připravený," řekl novinářům Vrána.

Ve skupině sehrál všech sedm zápasů a připsal si pět bodů za čtyři branky a jednu asistencí. Hned v úvodním duelu se Švédskem, který byl jeho prvním v národním týmu, pomohl k vítězství 5:2 dvěma góly. Sní o tom, že se mu podobně zadaří i ve finiši turnaje.

"To je jasné, proto jsem furt připravený. Proto furt trénuju střely navíc, kdyby náhodou byla nějaká možnost nebo šance se vrátit. Určitě budu rád a snažit se týmu co nejvíc pomoct. A být rozdílový hráč," prohlásil třiadvacetiletý útočník.

Bez ohledu na svou roli v týmu si vicemistr světa do 18 let z roku 2014 přeje získat medaili. "Je to obrovské lákadlo. Proto jsme tady. Máme před sebou dva hodně důležité zápasy. Nesmíme se uspokojit, musíme jít furt se sklopenou hlavou dopředu. Snažit se vrátit se zlatou medailí," prohlásil.

Přiznal, že při souboji s Němci, který byl po dvou třetinách nerozhodný 1:1, cítil nervozitu. "Byl to důležitý zápas a za stavu 1:1 jsem klukům věřil, že to někdo zlomí a to se povedlo. Myslím, že Gruby (Philipp Grubauer) chytal výborně, ale kluci ho v poslední třetině rozstříleli," komentoval Vrána výkon bývalého spoluhráče z Washingtonu v německé brance.

"Už je to historie a čas se soustředit na další utkání. Jdeme na Kanadu, určitě se na to připravíme. I já, i když nevím, jestli budou změny," uvedl Vrána a věří v úspěch proti zámořskému sokovi.

"Je to velice zkušený tým, který ví, jak se zachovat v situacích. Uspěje ten, kdo bude víc makat a víc vyhrávat osobní souboje. Myslím, že tihle kluci v kanadském týmu, když na ně vytvoříte tlak a budou dole psychicky, můžou znervóznět a začnou dělat osobní chyby a puk vám můžou odevzdat. Je to jeden zápas a je důležité, aby do toho tým šel naplno," dodal Vrána.