Zůstane jedničkou draftu? Turnaj mi nevyšel, připustil Hughes

Hvězdami nabité hokejové mistrovství světa na Slovensku neukázalo divákům pouze boje známých borců, jako jsou Nikita Kučerov nebo Johny Gaudreau, ale i tvrdý boj o jedničku draftu do NHL. Před turnajem se všeobecně předpokládalo, že Američan Jack Hughes bude jasná první volba. Šampionát mu však nevyšel dle představ, naopak exceluje jeho finský konkurent Kaapo Kakko.

Tristní bilance 0+3 na něj nevrhá příliš lichotivé světlo. Na druhou stranu, kdo viděl alespoň několik momentů ze hry USA na mistrovství světa, tak musí uznat, že se osmnáctiletý mladík Jack Hughes neztratil. Byť nevstřelil gól, byl vidět. A to se ho trenéři snažili všemožně střelecky probudit. Putoval ze třetí lajny do první, pak zase zpět do třetí. Ani souhra s hvězdným Patrickem Kanem mu k přesnému zásahu nepomohla.

Když si ale odmyslíme bodovou impotenci, tak je na první pohled jasné, že v něm dřímá obrovský talent. Ladné bruslení nebo šikovné ruce, kterými "vymíchal" nejednoho protivníka, se budou v NHL rozhodně hodit.

Nejlepší zápas odehrál paradoxně v prohraném čtvrtfinále, kdy Spojené státy vyřadilo Rusko. "Na ledě jsem se v tomto zápase cítil asi nejlépe z celého turnaje," připustil Jack Hughes pro server šport.sk. V reprezentaci si zahrál společně s bratrem Quinnem, jež je obráncem.

I když pro zámořský stát skončil turnaj neúspěchem, sám Hughes vidí i pozitiva. "Byla to pro mě velmi dobrá příprava a pomůže mi v následující sezoně. Naučil jsem se mnoho věcí na ledě i mimo něj," uvedla vděčně možná budoucí jednička draftu.

Proč možná? Kartami totiž zamíchala finská kometa Kaapo Kakko. Ten na rozdíl od svého konkurenta hraje na Slovensku famózní mistrovství. Za osm utkání nasbíral úžasných šest branek a jednu asistenci a i díky němu jsou seveřané v semifinále, kde narazí na favorizované Rusko.

Jako první v letošním draftu NHL bude v pátek 21. června vybírat New Jersey Devils. Rozdíl mezi dvěma "zázračnými dětmi" (jak se oběma hokejistům přezdívá) je v tom, že Hughes je centr, Kakko zase křídlo. I to může hrát roli v konečném rozhodování.

Které jméno bude vyřčeno jako první?