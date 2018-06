Argentina potřebuje porazit Nigérii, postoupit může i Island

Pořádně zamotaná je situace ve skupině D, kde bude vyřazení ve skupině odvracet Argentina. Ta musí bezpodmínečně porazit Nigérii a ještě doufat, že Island neporazí už jistě postupující Chorvatsko. O jednu místenku v osmifinále tak reálně bojují tři týmy.

Argentinským fotbalistům v čele s Lionelem Messim se zatím na MS v Rusku vůbec nedaří. V prvním duelu jen remizovali s nováčkem z Islandu a následně dostali "naloženo" od Chorvatů. S pouhým jedním bodem jsou tak poslední a můžou být vůbec rádi, že ještě mají možnost postoupit.

"Výsledek Nigérie s Islandem byl pro nás to nejlepší, v co jsme mohli doufat. Můžeme si říct, že osud nám dal další šanci. Ale není to jen o pocitech, musíme i podat lepší výkon," řekl záložník Javier Mascherano.

Tlak je na Argentinu obrovský. Konec po základní skupině by znamenal obrovské zklamání pro celý národ, který doufal, že by to po poslední finálové účasti mohlo vyjít.

"Víme o tlaku na tým, naučili jsme se s tím žít. Musíme složitou situaci překonat a vyhrát. To je jediné, co můžeme ovlivnit. Pak se můžeme podívat na druhý výsledek," dodal Mascherano.

Nigerijci dokázali vyhrát nad Islandem, díky čemuž získali sebevědomí, které budou proti Argentině potřebovat. "Výhra nad Islandem nám dodala spoustu sebevědomí a víry, že můžeme Argentinu porazit. Nikdy jsme nad nimi na MS nevyhráli. Existuje větší motivace?" doplnil střelec obou branek s Islandem útočník Ahmed Musa.

Ze hry ještě není ani Island, který by v případě výhry nad Chorvatskem mohl jít dále. Trenér ostrovní země ale upozorňuje, že hlavním kandidátem na postup je Argentina a postup jeho svěřenců by byl fantastický úspěch.

"Pokud by se země jako Argentina nebo Německo nekvalifikovaly do osmifinále, byl by to pro ně šok. Naopak pokud by se povedlo postoupit nám, byl by asi největší úspěch v krátké historii islandského fotbalu. Takže nemáme co ztratit," řekl Hallgrímsson.