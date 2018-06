Bitva o první místo. Anglie na závěr skupiny G vyzve Belgii

Ačkoli o postupujících ve skupině G na fotbalovém mistrovství světa v Rusku už je rozhodnuto, ve čtvrtečních závěrečných zápasech bude stále o co hrát. Anglie se utká s Belgií o prvenství i pozici nejlepšího týmu základní části. Panama zase touží po první výhře na MS v historii, její soupeř Tunisko by chtělo ukončit třináctizápasové čekání na vítězství na šampionátu, které trvá už 40 let.

Dosud jen Uruguay a Chorvatsko vyhrály v Rusku všechny tři zápasy. Navázat na ně může vítěz duelu mezi Anglií a Belgií, přičemž by měl i nejlepší skóre, neboť oba celky jsou s osmi góly spolu s Ruskem nejproduktivnějším týmem turnaje.

Po soubojích s Panamou a Tuniskem dokonce mají totožné skóre. Pokud by jejich vzájemný souboj skončil remízou, musel by o vítězi skupiny rozhodnout poměr žlutých a červených karet a nebo dokonce až los.

"Bude to zajímavý zápas, padesát na padesát, ale také to bude trochu divné, protože oba týmy už mají jistý postup," řekl záložník Marouane Fellaini, jeden z 11 belgických hráčů, kteří působí v anglické lize.

Dá se očekávat, že oba trenéři budou šetřit klíčové hráče, což platí zejména u Belgie. Hned třem hráčům základní sestavy (Thomas Meunier, Jan Vertonghen a Kevin De Bruyne) totiž hrozí distanc v případě žluté karty, ofenzivní hvězdy Romelu Lukaku a Eden Hazard mají menší zdravotní potíže.

"Při skládání sestavy musíme přemýšlet o řadě věcí. Udržení konkurenčního prostředí, kteří hráči potřebují minuty, ale také aby tým dál držel pohromadě," řekl anglický kouč Gareth Southgate.

Není tak jasné, zda dojde k souboji nejlepších střelců šampionátu. Harry Kane dal na turnaji už pět branek a v posledních devíti startech za Anglii se trefil třináctkrát. Lukaku stihl v Rusku čtyři trefy a z posledních 11 duelů má dokonce 17 gólů.

Druhý zápas skupiny G sice přinese souboj dvou už vyřazených týmů, ale náboj mu chybět nebude. Panama při své premiéře na MS už hodně slavila první gól a nyní by si ráda připsala i premiérové vítězství.

"Píšeme tu historii a chceme ji ještě vylepšit. Jsme vzorem pro panamskou mládež a můžeme tu zanechat ještě výraznější odkaz do budoucna. Ale už jen možnost být na mistrovství je pro nás ohromná vec a skvělá zkušenost v naší kariéře," řekl trenér Panamy Hernan Dario Goméz.

"Jsem rád, že jsme dali svůj první gól, ale teď chceme předvést proti Tunisku náš nejlepší fotbal. Povedu tým a udělám pro výhru, co bude v mých silách," řekl kapitán Felipe Baloy, pro kterého zřejmě půjde o poslední zápas za národní tým.

Velkou motivaci ale má i Tunisko, které na MS vyhrálo jen ve svém úvodním utkání v roce 1978 proti Mexiku. Před zápasem má však problémy s brankáři, protože v úvodním duelu s Anglií se zranil Muizz Hasan a jeho zástupce Fárúk bin Mustafá si v úterý při tréninku poranil koleno.

Zdravý je už jen třetí brankář Ajmán Maslúsí a trenér Nabíl Maalúl proto požádal FIFA o výjimku, aby mohl na soupisku dopsat Muize bin Šerífia, který už je na cestě do Saransku.