Čerčesov: Je to teprve začátek, emoce si schovávám na později

Přestože se ruským fotbalistům povedlo poprvé v samostatné historii postoupit do čtvrtfinále mistrovství světa, trenér Stanislav Čerčesov ani po rozhodující penaltě žádné velké euforii nepodlehl. Doufá, že si podobně radostné pocity užije ještě po dalších utkáních na domácím šampionátu.

"Emoce projevujete, když vedete tým během zápasu. Teď je to za námi a já už přemýšlím nad dalším zápasem," uvedl na tiskové konferenci. "Věřím, že je to teprve začátek, takže si schovávám emoce na později," dodal.

Naposledy hrál čtvrtfinále Sovětský svaz v roce 1970 na mistrovství světa v Mexiku. Tehdy podlehl 0:1 po prodloužení Uruguayi. Pokud by se Rusku podařilo postoupit i mezi nejlepší čtyři týmy, minimálně by vyrovnalo nejlepší počin z MS 1966, kdy v souboji o bronz SSSR podlehl Portugalsku.

Vysněného soupeře pro čtvrtfinále Čerčesov neměl. "Španělsko jsme si také nevybrali. Z příštích soupeřů má každý svůj styl. Vše záleží na nás, jak budeme připraveni. Jen doufám, že náš čtvrtfinálový soupeř bude dnes také hrát prodloužení, abychom měli stejné podmínky," řekl.

V utkání s vítězem duelu Chorvatsko - Dánsko bude domácí reprezentaci obránce Jurij Žirkov, který musel po poločase utkání se Španělskem odstoupit kvůli zranění. "Žirkov pravděpodobně odehrál poslední zápas na turnaji, má poraněnou nohu. Možná nastoupí maximálně do finále, pokud bychom se do něj dostali," poznamenal Čerčesov.

Bývalý brankář si uvědomoval přednosti španělských fotbalistů i skutečnost, že byli v osmifinále favoritem. Zvolil proto defenzivnější formaci než v zápasech základní skupiny. Rozestavení 5-3-2 slavilo úspěch: Španělé sice drželi míč, jen stěží však prostupovali hlubokým obranným blokem a vyložených šancí si příliš nevypracovali.

K vedení jim ve 12. minutě dopomohl vlastním gólem nejzkušenější ruský reprezentant Sergej Ignaševič, ještě do přestávky ale z pokutového kopu srovnal Arťom Dzjuba. Rusy podržel gólman Igor Akinfejev při střelách Iniesty, Aspase či Rodriga a zejména v penaltovém rozstřelu, když zneškodnil pokusy Kokeho a Aspase.

"Nemáme sice tuto formaci (5-3-2) tolik v oblibě, ale hráči naštěstí chápali, co jsem po nich chtěl. Každému jsem individuálně vysvětlil, co od něj očekávám. Španělé jsou v mnoha věcech lepší než my, takže jsme nesměli riskovat," uvedl.

I Čerčesova překvapilo, že z MS vypadlo už několik favoritů, například Argentina nebo Německo. "Konec Němců mě štval, protože kouč (Joachim) Löw je můj velký kamarád. Hrál jsem s ním. Můj syn se navíc narodil v Německu, takže chovám k této zemi sympatie," poznamenal.