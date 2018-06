Dánsko udrželo remízu s Austrálií a přiblížilo se postupu

Fotbalisté Dánska na mistrovství světa remizovali 1:1 s Austrálií a přiblížili se postupu do osmifinále. Skandinávský celek poslal v Samaře do vedení už v sedmé minutě Christian Eriksen, ale ještě v prvním poločase proměnil svou druhou penaltu na šampionátu australský kapitán Mile Jedinak.

Vstup do zápasu vyšel lépe Dánsku, které se záhy ujalo vedení. Australané po autovém vhazování nedokázali odkopnout míč, ke kterému se dostal Eriksen, narazil si s Jörgensenem a z hranice vápna ranou z halfvoleje zamířil přesně pod břevno.

Ve 22. minutě pozornost australského brankáře Ryana vyzkoušel střelou z dálky Sisto. Tři minuty nato mohli Dánové vést o dvě branky - Jörgensen však hlavou z malého vápna těsně minul. Po půlhodině se dostali ke slovu Australané, ale osamocený Kruse v dobré pozici na úrovni penalty trefil pouze jednoho z obránců.

Ve 38. minutě už Australané vyrovnali. Kruse hlavičkou zasáhl ruku Poulsena a rozhodčí po poradě s videem nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Jedinak. Australský kapitán na šampionátu skóroval už podruhé, penaltu proměnil také při úvodní prohře 1:2 s Francií.

Poulsen, který zavinil penaltu i v předchozím duelu proti Peru, navíc za ruku dostal druhou žlutou kartu na turnaji a přijde o závěrečný zápas ve skupině proti Francii. Dánský útočník mohl stejně jako proti Peru odčinit chybu gólovým okamžikem, když tři minuty před přestávkou pustil mezi nohama přízemní centr, který si do vlastní branky málem srazil stoper Sainsbury.

"Video dnes bylo zase proti nám, ale tentokrát to nejspíš bylo v pořádku," uvedl trenér Dánska Hareige. "Mám jiný problém. Proč se prověřují některé situace a jiné ne? Kdo o tom rozhoduje? Rozhodčí na hřišti, nebo lidé v nějaké temné místnosti mimo stadion? Myslím, že video bere fotbalu trochu jeho kouzla," dodal.

Po pauze se do první šance opět dostali Dánové, ale Sisto po rychlé kombinaci střílel po zemi vedle. Na druhé straně poté těsně nad mířil Mooy a vzápětí opět Sisto poslal technickou střelu těsně vedle pravé tyče.

Australané s vědomím, že bod jejich šance na postup zvýší jen minimálně, v závěru soupeře přitlačili. Dvě minuty před koncem po brejku z úhlu tvrdě vypálil Arzani, ale brankář Schmeichel střelu kryl a chvíli nato si poradil i s volejem Leckieho. "Proměňování šancí je jediné, co nám chybí do kompletní skládačky," posteskl si trenér Austrálie Van Marwijk.

Jeho výběr totiž ani proti Francii nepropadl a o bod přišel až po smolném vlastním gólu v závěru zápasu. "Po dvou zápasech jsme měli mít čtyři body. Dnes jsme až na prvních 15 minut hráli dobře a zasloužili jsme si vyhrát. Z výsledku jsem zklamaný a budu se opakovat. Proti Francii jsem byl pyšný a také velmi zklamaný, protože jsme si také zasloužili víc," dodal.

Dánsko se díky remíze ujalo se čtyřmi body vedení v neúplné tabulce skupiny C, zatímco Austrálie získala první bod a udržela šanci na účast ve vyřazovací části. Druhé místo patří se třemi body Francii, která dnes odpoledne hraje proti poslednímu Peru. Jihoameričané jsou zatím bez bodu.

"V posledním zápase proti Francii by nám měl stačit bod, ale víc napoví zápas Francie s Peru," uvedl Hareige. "Teď jsme první v tabulce a po dnešku budeme nejhůř druzí a i to nám stačí ke štěstí, protože ve fotbale se musíte spokojit s tím, co máte," prohlásil.