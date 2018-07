Djokoviče doma kritizují za podporu chorvatských fotbalistů.

Chorvatský záložník Ivan Rakitič se zastal srbského tenisty Novaka Djokoviče, jenž se stal u části svých krajanů terčem kritiky za to, že na mistrovství světa fandí fotbalistům Chorvatska. Mezi oběma národy jsou z dob válečného konfliktu v 90. letech minulého století stále otevřené rány.

Djokovič podpořil chorvatské fotbalisty už před šampionátem a po vyřazení Srbska v základní skupině turnaje uvedl, že Chorvatům přeje zlato. Zřejmě nejslavnější srbský sportovec tím rozdmýchal velké vášně mezi svými fanoušky, ale i politiky.

Před čtvrtfinále například hodně Srbů včetně prezidenta Aleksandara Vučiče fandilo Rusku, a ne svému chorvatskému sousedovi. Poslanec vládní Srbské pokrokové strany Vladimir Djukanovič dokonce Djokoviče za jeho postoj nepřímo označil za "idiota".

"Fandit Chorvatsku můžou jen idioti, psychopati a nemocní lidé, kteří by měli být zavřeni v blázinci," uvedl Djukanovič. "Djokovič je národní hrdina a díky mu za to. Ale fandit Chorvatsku? Za to by se měl stydět. Podporuje ho spousta Srbů z Krajiny (chorvatského regionu, kde měli Srbové dříve většinu), a on fandí zemi, která je vyhnala," připomněl poslanec jedno z bolavých míst srbsko-chorvatských vztahů.

Chorvaté si nicméně dvanáctinásobného grandslamového šampiona váží. "Klobouk dolů před ním. V první řadě jsme lidé a musíme se snažit nechat minulost za sebou," uvedl hvězdný Rakitič, jenž Djokovičovi na oplátku popřál hodně štěstí ve Wimbledonu. "Byl bych rád, kdyby se dostal do nedělního finále. Pak bychom mohli mít oba v jeden den velký zápas," dodal záložník Barcelony s vyhlídkou vlastního boje o titul mistra světa proti Francii.