Fanoušci Peru jeli taxíkem 650 kilometrů na zápas reprezentace.

Fotbalisté Peru mají na mistrovství světa zřejmě nejoddanější fanoušky ze všech zúčastněných týmů. Kvarteto příznivců jihoamerického týmu jelo z Moskvy do Saransku klidně i taxíkem, jenom aby viděli další vystoupení jejich reprezentace na fotbalovém svátku. V autě strávili deset hodin, urazili 650 kilometrů, aby viděli porážku 0:1 s Dánskem. I toto všechno ale skupince Peruánců nezkazilo zážitek na celý život.

Když někomu uletí letadlo, snaží se co nejrychleji najít jinou alternativu, jak se dostat do potřebné destinace. Buď si zaplatí letenku a vyrazí dalším spojem nebo se pokouší najít jinou možnost jako je třeba vlak či autobus. Peruánští fanoušci přišli ale s úplně jiným řešením. Zápas jejich národních hrdinů proti jednomu z favoritů MS z Francie chtěli vidět za každou cenu. Nezbývalo jim nic jiného, než si vzít taxíka.

Čtyřčlenná posádka fanoušků Peru, tak nasedla na letišti v Moskvě do taxíku a řidiči přikázali, ať je hodí do Saransku, který je 650 kilometrů vzdálen. (Podobně jsou od sebe například Praha a Košice pozn. red.). Netušili však, že taxikář bude s přibývajícím časem neustále zvyšovat cenu. Z původních 600 dolarů se dožadoval až 1 000.

"Jednalo se o desetihodinovou cestu taxíkem s řidičem z Tádžikistánu, který nemluvil anglicky. Bylo to docela těžké," vyprávěl v Jekatěrinburgu peruánský fanoušek Rodolfo Devercelli o několik dní později po zápase. Původní taxa 600 dolarů se o pouhých dvacet minut později zvýšila o stovku podle Devercelliho. "Myslím, že to bude příliš daleko, částku zvyšuji na 700," sdělil Peruánec agentuře Reuters co jemu a jeho třem kamarádům řekl řidič taxíku.

To nebylo však všechno. Po sedmi hodinách jízdy přišlo další zvýšení od taxikáře na tisíc dolarů a k tomu ještě naplnění nádrže. Pro Devercelliho a spol. se v daný okamžik jednalo už o velkou sumu. V tu chvíli ale zafungoval pomocník v podobě překladače a nakonec se obě strany dohodly na 800 dolarech.

Navzdory špatnému zážitku s taxikářem ale byla partička Peruánců spokojena. Navíc byli její členové částečně odměněni, když si při vyzvedávání lístků spletli kancelář společnosti, u které si je měli vyzvednout. Sekretářka firmy jim zdarma zavolala taxík a zaplatila je za ně z firemního účtu.